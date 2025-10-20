Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Arsenal vs Atlético de Madrid, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 21 de octubre en el Emirates Stadium.

Análisis de apuestas Arsenal vs Atlético de Madrid

Arsenal y Atlético de Madrid se verán las caras en un partidazo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions. Los locales llegan con cinco victorias consecutivas entre todas las competencias, mientras que el cuadro visitante tiene seis presentaciones sin perder.

Los dirigidos por Mikel Arteta ganaron sus primeros dos encuentros en la competición. Los Gunners superaron en la fecha anterior al Olympiacos (2-0) y vienen de vencer al Fulham (0-1) en la Premier League. Este equipo londinense aparece en la quinta posición de la tabla con seis puntos.

El cuadro inglés tendrá al frente a un Atlético de Madrid que vive su mejor momento en el arranque de la temporada. Los dirigidos por Diego Simeone derrotaron al Osasuna (1-0) en su último partido y en la jornada pasada golearon al Frankfurt (5-1) con una exhibición de fútbol. Los rojiblancos se encuentran en la decima casilla con tres unidades.

Por la racha positiva del Arsenal, y el juego que muestran en casa, es el equipo favorito. Además, se espera un partido abierto.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes del Atlético de Madrid, es probable que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos siete compromisos oficiales disputados por los rojiblancos.

Además, esto se dio en dos duelos del Arsenal ante equipos fuertes en la Premier League como Newcastle (1-2) o Manchester City (1-1).

Apuesta 1: Arsenal vs Atlético de Madrid: Ambos equipos marcan - 1.95 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de la cancha, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en la visita del Atlético al Liverpool en la primera jornada.

De igual forma, se superó esa cantidad de córners en el último encuentro del Arsenal como local ante West Ham.

Apuesta 2: Arsenal vs Atlético de Madrid: Más de 9.5 córners - 1.80 vía Stake

Remates al arco

Ante la capacidad ofensiva que tienen ambos equipos, es probable que el duelo termine con más de 8.5 remates a puerta. Ese pronóstico se cumplió en el duelo del Arsenal ante Newcastle en Premier y en los dos compromisos del Atlético en Champions League.

Apuesta 3: Arsenal vs Atlético de Madrid: Más de 8.5 remates a puerta - 1.80 vía Stake

Cuotas: Arsenal vs Atlético de Madrid





Resultado Cuotas Arsenal 1.57 Empate 4.15 Atlético de Madrid 5.85

Arsenal vs Atlético de Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades. El balance es de una victoria para cada club y un empate. Los resultados de los duelos entre estos clubes fueron los siguientes: