Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Atlético de Madrid vs Sevilla, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga que se jugará el sábado 1 de noviembre en el Metropolitano de la capital española.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Sevilla





Ambos equipos marcan - 1.95 vía Stake

- 1.95 vía Stake Menos de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

- 1.85 vía Stake Gol de Julián Álvarez - 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Sevilla

Atlético de Madrid recibe la visita del Sevilla en un partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga. Los rojiblancos llegan con dos triunfos consecutivos en la competición, mientras que el cuadro andaluz perdió sus últimas dos presentaciones.

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de superar al Betis (0-2) en la jornada anterior, mientras que en su último compromiso frente a su afición derrotaron por la mínima diferencia al Osasuna (1-0). Se encuentran en la cuarta posición con 19 puntos, solo uno por debajo del Villarreal (3°).

Por su parte, Sevilla llega con dos derrotas consecutivas ante Mallorca (1-3) y la Real Sociedad (2-1), aunque los andaluces superaron al débil Toledo (1-4) en la Copa del Rey. Los dirigidos por el argentino Matías Almeyda se ubican en la decimoprimera casilla con 13 puntos.

Cabe mencionar que, en la temporada pasada, el Atlético de Madrid venció en los dos compromisos a los andaluces. Esa historia podría repetirse en esta ocasión porque los colchoneros son favoritos. También se espera un duelo con varios goles.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes de ambas escuadras, es probable que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones de los rojiblancos en casa, así como en los dos partidos entre ambos de la temporada pasada.

De igual manera, anotaron ambos equipos en los últimos cuatro encuentros del Sevilla.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Sevilla: Ambos equipos marcan - 1.95 vía Stake

Menos de 9.5 córners

Ante las últimas actuaciones del Atlético de Madrid, no extrañaría que se cobren menos de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los cuatro compromisos de Liga más recientes disputados por los colchoneros.

Además, en una de las dos visitas más recientes del Sevilla se cobraron menos de 9.5 tiros de esquina.

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Sevilla: Menos de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

Gol de Julián

Julián Álvarez es la principal referencia ofensiva de los dirigidos por Simeone. Ante esa situación, no extrañaría que anote un gol en cualquier momento. El argentino marcó en tres de las cuatro victorias más recientes de los rojiblancos en casa.

Actualmente, Julián Álvarez tiene seis goles y dos asistencias en LaLiga.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Sevilla: Gol de Julián Álvarez - 1.80 vía Stake

Cuotas Atlético de Madrid vs Sevilla





Resultado Cuotas Atlético de Madrid 1.32 Empate 5.70 Sevilla 8.30

Atlético de Madrid vs Sevilla: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 181 oportunidades. El balance es de 70 victorias del Atlético de Madrid, 56 empates y 55 triunfos del Sevilla. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: