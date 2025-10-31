Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Barcelona vs Elche, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga se jugará domingo 2 de noviembre en el Olímpico de Montjuic.

Pronósticos: Barcelona vs Elche





Barcelona ganará a cero - 2.25 vía Stake

- 2.25 vía Stake Asistencia de Lamine Yamal - 2.35 vía Stake

- 2.35 vía Stake Barcelona anota más de 1.5 goles - 1.77 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Barcelona vs Elche

Barcelona se verá las caras con Elche en un encuentro de la jornada 11 de LaLiga. Los blaugranas quieren mostrar su mejor versión ante un cuadro que ha sido una de las revelaciones de la actual temporada en España.

Los dirigidos por Hansi Flick viven un momento muy complicado. Tienen dos derrotas en sus anteriores tres duelos de LaLiga y vienen de caer ante Real Madrid (2-1) en el clásico. Además, los blaugranas cuentan con una larga lista de jugadores lesionados.

Barcelona se ubica en la segunda posición con 22 puntos, a cinco del líder Real Madrid. También se debe mencionar que los catalanes ganaron todas las presentaciones frente a su afición en el campeonato local.

Por su parte, Elche cayó ante Espanyol (1-0) el pasado fin de semana, aunque este equipo goleó al débil Los Garres (0-4) en la Copa del Rey. Los franjiverdes se encuentran en la octava posición con 14 puntos, los mismos que suma Rayo Vallecano (7°).

Ante la realidad de ambos equipos, y el poderío de los blaugranas, todo apunta a una goleada del Barcelona en casa, a pesar de todas sus bajas.

Triunfo sin recibir goles

Por el poderío de los blaugranas, no extrañaría que consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos victorias en casa ante Valencia (6-0) y Getafe (3-0). Además, esto se dio en los últimos dos partidos de los catalanes ante este rival.

También se debe mencionar que Elche no anotó en sus dos encuentros de Liga más recientes.

Apuesta 1: Barcelona vs Elche: Barcelona ganará a cero - 2.25 vía Stake

Asistencia de Lamine

Ante la relevancia ofensiva que tiene Lamine Yamal, no extrañaría que termine el duelo con una o más asistencias. Cabe mencionar que la joven estrella blaugrana dio una asistencia en las últimas dos victorias de los dirigidos por Flick en casa y también dio un pase gol en Champions.

Es importante recordar que, en la Liga anterior, culminó con 15 asistencias.

Apuesta 2: Barcelona vs Elche: Asistencia de Lamine Yamal - 2.35 vía Stake

Goles blaugranas

Es probable que los locales anoten más de 2.5 goles por el poderío ofensivo del Barcelona y la necesidad de mostrar una mejor versión. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus triunfos en LaLiga, donde destacan dos encuentros frente a su afición.

Apuesta 3: Barcelona vs Elche: Barcelona anota más de 1.5 goles - 1.77 vía Stake

Cuotas Barcelona vs Elche





Resultado Cuotas Barcelona 1.25 Empate 5.60 Elche 13.50

Barcelona vs Elche: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 51 oportunidades. El balance es de 31 victorias del Barcelona, 12 empates y 8 triunfos de Elche. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: