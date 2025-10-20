Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Barcelona vs Olympiacos, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 21 de octubre en el Olímpico de Montjuic.

Pronósticos: Barcelona vs Olympiacos





Barcelona total superior 2.5 – 1.77 vía Stake

– 1.77 vía Stake Barcelona ganará a cero – 2.05 vía Stake

– 2.05 vía Stake Lamine Yamal – asistencia - 2.40 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Barcelona vs Olympiacos

Barcelona recibe la visita del Olympiacos de Grecia en partido de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Los blaugranas quieren imponer su superioridad y la categoría de su plantel, mientras que el cuadro visitante intentará aprovechar las bajas que tienen el plantel merengue para dar la sorpresa.

Los dirigidos por Hansi Flick derrotaron el pasado fin de semana al Girona (2-1) con un sorpresivo gol de Ronald Arújo a última hora, mientras que en Champions debutaron venciendo al Newcastle (1-2) pero cayeron en la jornada pasada con PSG en casa (1-2). Se ubican en el puesto 16 de la tabla con 3 puntos.

Al frente, los catalanes tendrán a un cuadro griego que no ha ganado en la competición. Olympiacos viene de perder en la fecha anterior con Arsenal (2-0), mientras que el fin de semana superó al Larissa (0-2) en el torneo local.

Es importante tomar en consideración que el Barcelona sufre una “plaga de lesiones”, por lo que no contará con Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha ni Ferrán Torres. A pesar de esta situación, los blaugranas son favoritos por las diferencias entre los equipos.

Goles blaugranas

Por el poderío ofensivo de los catalanes, y el juego que muestran en casa, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles a pesar de sus ausencias en ataque. Ese pronóstico se cumplió en cinco triunfos del Barcelona esta temporada, donde se incluyen dos presentaciones en casa.

Asimismo, esto se dio en el único partido entre ambos disputados en la ciudad condal.

Apuesta 1: Barcelona vs Olympiacos: Barcelona total superior 2.5 - 1.77 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Ante la superioridad del Barcelona, es probable que consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos compromisos de los dirigidos por Hansi Flick frente a su afición en la actual temporada.

De igual forma, se debe señalar que Olympiacos no anotó en sus primeros dos partidos en la competición.

Apuesta 2: Barcelona vs Olympiacos: Barcelona ganará a cero – 2.05 vía Stake

Asistencia de Lamine

Lamine Yamal es la principal figura del equipo blaugrana y se espera que tome la batuta ante las diferentes bajas que tienen los catalanes. Además, se debe destacar que por su estilo de juego es muy probable que termine dando algún pase gol.

En la actual temporada, Lamine Yamal ya tiene cuatro asistencias en LaLiga y buscará dar su primer paso gol en la actual edición del máximo torneo continental europeo.

Apuesta 3: Barcelona vs Olympiacos: Lamine Yamal – asistencia - 2.40 vía Stake

Cuotas: Barcelona vs Olympiacos





Resultado Cuotas Barcelona 1.20 Empate 7.45 Olympiacos 12.50

Barcelona vs Olympiacos: Enfrentamientos directos

Este será el tercer enfrentamiento de Barcelona y Olympiakos. Además, los catalanes tienen récord de 10 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 14 encuentros ante equipos griegos. Los resultados de los dos duelos entre estos clubes fueron los siguientes: