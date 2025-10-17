Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Bayern Múnich vs Borussia Dortmund, correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga que se jugará este sábado 18 de octubre en el Allianz Arena.

Pronósticos: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund





Bayern Múnich – Total superior 2.5 – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.80 vía Stake

– 1.80 vía Stake Gol de Harry Kane – 1.57 vía Stake

Análisis de apuestas Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich se medirá al Borussia Dortmund en el partido más atractivo de la séptima fecha de la Bundesliga. Se trata de un clásico en el que se verán las caras el líder de la competición y su escolta. Cabe mencionar que ambos equipos están invictos en la competición.

Los dirigidos por Vincent Kompany derrotaron en su último encuentro al Frankfurt (0-3) y viven un comienzo de ensueño en la temporada. Son líderes con 18 puntos. Además, tienen 25 goles a favor y solo 3 en contra.

Por su parte, Borussia Dortmund igualó en casa con Leipzig (1-1) en la pasada jornada antes de la fecha FIFA mientras que, en su última presentación como visitante, este equipo dirigido por Niko Kovac venció al Mainz (0-2). Se ubican en la segunda casilla con 14 unidades.

Es importante tomar en consideración que, en la última temporada, estos clubes igualaron en sus dos enfrentamientos. En esta oportunidad, Bayern aparece como el claro favorito. Asimismo, se espera un encuentro con varios goles.

Goles del Bayern

Por el poderío ofensivo de los locales, y sus resultados en la temporada, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas nueve presentaciones, donde se incluyen todos los encuentros de la Bundesliga.

Asimismo, los bávaros anotaron más de 2.5 goles en dos de las tres victorias más recientes frente al Dortmund.

Apuesta 1: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: Bayern Múnich - Total superior 2.5 - 1.90 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres encuentros del Bayern. Además, se superó esa cifra en los últimos dos duelos del Dortmund.

De igual manera, se cobraron más de 9.5 córners en el último partido entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 2: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: Más de 9.5 córners – 1.80 vía Stake

Olfato goleador

Harry Kane arrancó la temporada de forma espectacular, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero británico tiene 11 goles en los seis compromisos de la Bundesliga. También viene de marcar con su selección en las eliminatorias al Mundial 2026.

Apuesta 3: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: Gol de Harry Kane 1.57 vía Stake

Cuotas: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund





Resultado Cuotas Bayern Múnich 1.34 Empate 5.65 Borussia Dortmund 7.70

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 137 oportunidades. El balance es de 67 victorias del Bayern Múnich, 37 empates y 33 triunfos del Borussia. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: