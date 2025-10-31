Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Burnley vs Arsenal, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League que se jugará sábado 1 de noviembre en el Turf Moor.

Pronósticos: Burnley vs Arsenal





Más de 2.5 goles - 1.77 vía Stake

- 1.77 vía Stake Más de 9.5 córners - 1.60 vía Stake

- 1.60 vía Stake Más de 24.5 remates - 1.75 vía Stake

Análisis de apuestas Burnley vs Arsenal

El líder, Arsenal, visita al Burnley en un encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Premier League. Los Gunners llegan con ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones, mientras que el cuadro local ganó en sus últimas dos presentaciones.

Los dirigidos por Mikel Arteta vienen de vencer al Brighton (2-0) en la EFL y en la ronda anterior superaron al Crystal Palace (1-0). Además, en su anterior duelo fuera de casa, los Gunners derrotaron al Fulham (0-1). Se encuentran en la cima con 22 puntos, cuatro más que el Bournemouth.

Por su parte, Burnley derrotó en los dos encuentros más recientes al Leeds United (2-0) y al Wolves (2-3). Cabe mencionar que este equipo dirigido por Scott Parker tiene una sola derrota como local en el torneo y fue ante Liverpool (0-1). Se ubican en la decimosexta casilla con 10 unidades.

Es importante señalar que el Arsenal derrotó a este rival en los dos enfrentamientos de la temporada pasada. Por la realidad de ambos equipos, es probable que esta historia se repite, así que el Arsenal aparece en las apuestas como claro favorito.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo del Arsenal, y los antecedentes más recientes de los locales, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones más recientes del Burnley en la Premier League.

Además, esto se dio en la última victoria del Arsenal como visitante y en los dos partidos entre ambos de la campaña anterior.

Apuesta 1: Burnley vs Arsenal: Más de 2.5 goles - 1.77 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el fútbol que practican ambos equipos, y las características del juego en la Premier League, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro duelos del Burnley.

Asimismo, se superó esa cantidad de córners en tres de las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Arteta.

Apuesta 2: Burnley vs Arsenal: Más de 9.5 córners - 1.60 vía Stake

Más de 24.5 remates

Por las anteriores actuaciones del Arsenal, es probable que se realicen más de 24.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco duelos de los Gunners. Tambieén esto se dio en los dos partidos entre ambos de la campaña anterior.

Apuesta 3: Burnley vs Arsenal: Más de 24.5 remates - 1.75 vía Stake

Cuotas Burnley vs Arsenal





Resultado Cuotas Burnley 9.55 Empate 6.00 Arsenal 1.27

Burnley vs Arsenal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 115 oportunidades. El balance es de 34 victorias del Burnley, 24 empates y 57 triunfos del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: