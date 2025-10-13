Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Canadá vs Colombia, que se jugará este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey.

Pronósticos: Canadá vs Colombia





Análisis de apuestas Canadá vs Colombia

Canadá se medirá con Colombia en un atractivo compromiso amistoso. Los cafeteros llegan en un gran momento de forma y quieren mostrar su mejor versión, pero al frente estará un equipo norteamericano que es muy fuerte en defensa.

Los locales vienen de perder con Australia (0-1), pero en la anterior fecha FIFA superaron a Rumania (0-3) y Gales (0-1). Cabe mencionar que los canadienses en la pasada Copa Oro se despidieron en cuartos de final ante Guatemala en penales.

Por su parte, Colombia llega con seis duelos al hilo sin perder y tres victorias consecutivas. Los dirigidos por Néstor Lorenzo actualmente se encuentran entre los mejores equipos del continente. Los cafeteros llegan con tres goleadas ante Bolivia (3-0), Venezuela (3-6) y México (0-4).

Ante la actualidad de ambos equipos, y el poderío ofensivo de Colombia, se espera un partido abierto. Además, no hay duda que los cafeteros aparecen como los favoritos.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los anteriores siete encuentros de los cafeteros, donde se incluyen sus últimas tres presentaciones.

Además, en la victoria de Canadá ante Rumania se superó esa cantidad de goles.

Goles en ambas mitades

Colombia anotó en los últimos tres compromisos en ambas mitades, por lo que esa historia se podría repetir en este duelo. Además, se debe tomar en consideración el momento que viven sus delanteros.

De igual forma, los norteamericanos recibieron goles en ambos tiempos en su anterior encuentro ante un rival de Conmebol (2-0 vs Argentina).

Más de 8.5 córners

Ante el estilo de juego que tiene Canadá, y las características del partido, no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación de los norteamericanos ante Australia.

Cuotas: Canadá vs Colombia





Resultado Cuotas Canadá 3.80 Empate 3.55 Colombia 1.91

Canadá vs Colombia: Enfrentamientos directos

Estos equipos se han enfrentado en tres oportunidades. El balance es de 2 victorias de Colombia y 1 triunfo de Canadá. Los resultados de esos duelos fueron los siguientes: