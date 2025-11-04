Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Club Brujas vs Barcelona, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Jan Breydel.

Barcelona anota más de 2.5 goles – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Barcelona anotará en ambas mitades - 1.80 vía Stake

- 1.80 vía Stake Gol de Lamine Yamal - 2.35 vía Stake

Análisis de apuestas: Club Brujas vs Barcelona

Barcelona se enfrenta al Club Brujas en un duelo de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los blaugranas se han mostrado irregulares en las últimas semanas, pero intentarán mostrar su mejor versión ante un equipo belga que viene de perder en sus anteriores dos presentaciones en la competición.

Los dirigidos por Hansi Flick se recuperaron de la derrota en el clásico ante Real Madrid (2-1) con un triunfo frente a Elche (3-1). Además, en la fecha anterior el equipo catalán superó a Olympiacos (6-1). Barcelona se encuentra en la novena casilla con seis puntos.

Por su parte, Club Brujas derrotó el pasado fin de semana al Dender (2-1) en la Jupiter League. Mientras que en las últimas dos fechas de la Champions los belgas cayeron frente al Atalanta (2-1) y Bayern Múnich (4-0). Se ubican en la casilla 20 con tres puntos.

Ante las diferencias entre ambos planteles, no hay duda que Barcelona es claro favorito. También se espera un compromiso con más de 2.5 goles.

Goles blaugranas

Por el poderío ofensivo de los catalanes, no extrañaría que Barcelona anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus seis victorias más recientes, donde se incluye el encuentro de la fecha pasada con Olympiacos (6-1).

Además, Olympiacos recibió más de 2.5 goles en su derrota de la jornada anterior ante Bayern Múnich (4-0).

Apuesta 1: Club Brujas vs Barcelona: Barcelona anota más de 2.5 goles – 2.00 vía Stake

Goles en ambas mitades

Barcelona anotó en ambos tiempos en sus últimas cuatro victorias, por lo que esta historia podría repetirse ante Brujas. Esto se dio en el compromiso de los dirigidos por Hansi Flick en la fecha anterior con Olympiacos.

También se debe mencionar que Brujas recibió goles en ambos tiempos en el duelo ante Bayern Múnich.

Apuesta 2: Club Brujas vs Barcelona: Barcelona anotará en ambas mitades - 1.80 vía Betano

Gol de Lamine

Lamine Yamal viene subiendo su nivel en los encuentros más recientes, por lo que podría anotar en cualquier momento. La estrella blaugrana viene de marcar en las últimas dos victorias del Barcelona, donde destaca el duelo de la fecha pasada.

Apuesta 3: Club Brujas vs Barcelona: Gol de Lamine Yamal - 2.35 vía Stake

Resultado Cuotas Club Brujas 5.80 Empate 5.30 Barcelona 1.45

Club Brujas vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 4 ocasiones. El récord es de 3 victorias del Barcelona y 1 empate. Los resultados de esos partidos fueron los siguientes: