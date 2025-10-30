Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará el sábado 1 de noviembre en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

Análisis de apuestas Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Comerciantes Unidos recibe la visita de Sporting Cristal en un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales llegan con cinco partidos sin perder, mientras que el cuadro celeste perdió tres de sus cuatro presentaciones más recientes.

Los dirigidos por Claudio Biaggio vienen de dos triunfos consecutivos frente a Alianza Atlético (1-0) y Juan Pablo II (0-1) y se encuentran en la sexta posición del Torneo Clausura con 22 puntos, los mismos que suma Sporting Cristal.

Comerciantes Unidos tendrá enfrente a un cuadro celeste que llega con dos derrotas al hilo ante Universitario (0-1) y Los Chankas (0-1). Los dirigidos por Paulo Autori necesitan ganar para meterse en el playoff por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores porque se ubican quintos en la Acumulada, a solo un punto de Melgar.

Es importante tomar en cuenta que Sporting Cristal tiene tres triunfos seguidos ante este rival. En el pasado Apertura se quedaron con los tres puntos en su casa (2-0). En esta ocasión, se espera un encuentro muy parejo.

Ambos equipos no anotan

Es probable que ambas escuadras no marquen por los últimos antecedentes. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de Comerciantes Unidos, así como en seis de las siete presentaciones más recientes de los visitantes.

Asimismo, culminaron con una valla invicta los anteriores cuatro enfrentamientos entre ambos.

Menos de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de estos equipos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los ocho encuentros más recientes disputados por Comerciantes Unidos en el Torneo Clausura.

De igual forma, esto se dio en cinco de los anteriores siete compromisos disputados por Sporting Cristal.

Empate en la primera parte

Se espera un partido muy parejo por lo que el primer tiempo podría culminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro encuentros más recientes en casa de Comerciantes Unidos y en dos de las últimas tres presentaciones de los celestes.

También terminó igualada la primera parte en el duelo entre ambos del pasado Torneo Apertura.

Cuotas Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal





Resultado Cuotas Comerciantes Unidos 3.75 Empate 3.40 Sporting Cristal 1.99

Historial de enfrentamientos Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Estos equipos se enfrentaron en 11 oportunidades. El balance es de 2 victorias de Comerciantes Unidos, 3 empates y 6 triunfos de Sporting Cristal. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: