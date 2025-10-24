Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Cusco FC vs Atlético Grau, correspondiente a un duelo de la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este sábado 25 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Pronósticos: Cusco FC vs Atlético Grau





No anotan ambos equipos – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake Cusco anota más de 1.5 goles - 1.67 vía Stake

- 1.67 vía Stake Más de 9.5 córners – 2.45 vía Stake

Análisis de apuestas Cusco FC vs Atlético Grau

Cusco FC se enfrenta al Atlético Grau en un duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura. Los locales saldrán por un triunfo en su misión de alargar la lucha por el campeonato, mientras que sus rivales quieren salir de la mala racha para escalar posiciones en la tabla.

Los dirigidos por Miguel Rondelli vienen de superar la Cienciano (1-2) en su última presentación y en el anterior partido en casa igualaron con Comerciantes Unidos (1-1). Se encuentran en la segunda posición con 26 puntos, a diez del líder Universitario.

Por su parte, Atlético Grau llega con dos derrotas en sus tres encuentros más recientes. Los dirigidos por Ángel Comizzo cayeron el pasado fin de semana con UTC (0-2) y perdieron con Alianza Lima (2-1) en su última presentación fuera de casa.

Es importante tomar en consideración que el duelo entre ambos del Torneo Apertura culminó en un empate sin goles. En esta ocasión se espera una victoria del Cusco FC por el fútbol que han mostrado en casa durante el semestre.

Sin goles de ambos equipos

Por los antecedentes, no extrañaría que el partido culmine con valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos ocho compromisos disputados por Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Además, esto se dio en los anteriores seis encuentros entre ambos y Atlético Grau suma dos duelos sin marcar.

Apuesta 1: Cusco FC vs Atlético Grau: No anotan ambos equipos - 1.75 vía Stake

Goles del Cusco

Ante los últimos resultados de Cusco, es probable que este equipo anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de las nueve presentaciones más recientes en casa de los dirigidos por Miguel Rondelli, así como en las anteriores dos victorias.

Asimismo, Atlético Grau recibió más de 1.5 goles en sus dos derrotas más recientes, donde se incluye el partido del pasado fin de semana.

Apuesta 2: Cusco FC vs Atlético Grau: Cusco anota más de 1.5 goles - 1.67 vía Stake

Más de 9.5 córners

En cuatro de los últimos cinco compromisos de Cusco FC se cobraron más de 9.5 tiros de esquina, por lo que esta historia podría repetirse. Igualmente, se superó esa cantidad de córners en la visita más reciente del Atlético Grau frente a Alianza Lima.

Apuesta 3: Cusco FC vs Atlético Grau: Más de 9.5 córners - 2.45 vía Stake.

Resultado Cuotas Cusco FC 1.56 Empate 3.45 Atlético Gra7 7.40

Cusco FC vs Atlético Grau: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 7 oportunidades. El balance es de 3 empates y 3 victorias de Atlético Grau. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: