Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de España vs Bulgaria, correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias UEFA que se jugará este martes 14 de octubre en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

Pronósticos: España vs Bulgaria





Más de 4.5 goles – 1.85 vía Stake

Gol de Mikel Oryazabal – 1.37 vía Stake

Más de 11.5 remates a puerta – 1.95 vía Stake

Análisis de apuestas España vs Bulgaria

España buscará dar un nuevo paso al Mundial cuando reciba la visita de la débil Bulgaria en un compromiso correspondiente a la cuarta fecha del Grupo E de la eliminatoria. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan como líderes de la zona, mientras que los búlgaros perdieron sus tres partidos.

La Roja quiere extender su camino perfecto en el premundial. Este equipo derrotó a Georgia (2-0) en la fecha anterior y goleó a Bulgaria (0-3) en el primer duelo entre ambos. España aparece como la selección favorita, aunque tiene duras bajas como Lamine Yamal o Dani Olmo.

Por su parte, Bulgaria es la última selección del grupo y en la jornada pasada cayó ante Turquía en casa (1-6). Este equipo en el premundial tiene 12 goles en contra, por lo que se espera una goleada de los locales.

Un punto a tomar en cuenta es que España tiene 23 partidos sin perder en los 90 minutos y nunca ha caído como local en eliminatorias mundialistas. Todo apunta a un nuevo triunfo de los dirigidos por Luis de la Fuente.

Duelo lleno de goles

Por los problemas defensivos de Bulgaria, y los antecedentes más recientes de España, no extrañaría que se anoten más de 4.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro victorias de La Roja, donde se incluye el duelo con Turquía (1-6).

Además, Bulgaria viene de recibir seis goles en su anterior compromiso ante los turcos.

Apuesta 1: España vs Bulgaria: Más de 4.5 goles – 1.85 vía Stake

Gol de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal llega con dos goles y tres asistencias en el premundial a este partido. El delantero de la Real Sociedad marcó cinco tantos en los seis duelos más recientes de su selección, por lo que podría anotar en cualquier momento.

Cabe mencionar que Oyarzabal anotó un gol en el triunfo de España ante Bulgaria (0-3) en la primera fecha.

Apuesta 2: España vs Bulgaria: Gol de Mikel Oryazabal – 1.37 vía Stake

Más de 11.5 remates a puerta

En dos de los tres compromisos de España en el premundial se realizaron más de 11.5 remates a puerta, donde se incluye el primer duelo entre ambos. Por ese motivo, se debe resaltar que este pronóstico podría cumplirse frente a Bulgaria en casa. Además, el último duelo de los búlgaros culminó con 10 disparos a portería.

Apuesta 3: España vs Bulgaria: Más de 11.5 remates a puerta – 1.95 vía Stake

Cuotas: España vs Bulgaria





Resultado Cuotas España -- Empate 23.00 Bulgaria 40.00

España vs Bulgaria: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en seis oportunidades. El balance es de 5 victorias de España y 1 empate. Los resultados de los últimos cuatro enfrentamientos fueron los siguientes: