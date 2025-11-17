Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de España vs Turquía, correspondiente a la última fecha del Grupo E de la Eliminatoria UEFA al Mundial 2026, que se jugará este martes 18 de noviembre en el estadio La Cartuja de Sevilla.

España ganará a cero - 2.05 vía Stake

- 2.05 vía Stake España gana ambas mitades - 2.20 vía Stake

- 2.20 vía Stake Gol de Ferrán Torres - 1.95 vía Stake

Análisis de apuestas España vs Turquía

España quiere terminar de la mejor forma la eliminatoria UEFA al Mundial 2026 cuando reciba a Turquía. La Roja no tiene asegurado matemáticamente el primer lugar y la clasificación, aunque tendrían que perder por siete goles este duelo ante los otomanos, por lo que prácticamente se puede decir que la historia está definida.

Los dirigidos por Luis de la Fuente se han mostrado implacables a lo largo de la eliminatoria. En su anterior presentación golearon a Georgia (0-4) y tienen 15 puntos luego de ganar sus cinco presentaciones. Además, este equipo no ha recibido goles, así que intentará cerrar la clasificación de manera perfecta.

También se debe señalar que España alcanzó la cifra de 30 partidos consecutivos sin perder en los 90 minutos. La última derrota fue en marzo de 2023, algo que demuestra el poderío de un equipo que es uno de los favoritos para ganar el próximo mundial.

Por su parte, Turquía quiere hacer historia, aunque ya tienen asegurado su lugar en el repechaje. Los otomanos se ubican en la segunda posición con 12 puntos y vienen de vencer en casa a Bulgaria (2-0).

Es importante tomar en consideración que el enfrentamiento entre ambos del pasado mes de septiembre culminó en goleada de España (0-6). En esta ocasión también se espera una victoria contundente de los españoles que son claros favoritos.

Triunfo con valla invicta

España no recibió goles en la eliminatoria, por lo que no extrañaría una nueva victoria sin recibir goles. Es importante señalar que ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco duelos más recientes entre ambos, donde se incluye su enfrentamiento en el pasado mes de septiembre.

De igual manera, Turquía no anotó en sus últimas dos derrotas.

Apuesta 1: España vs Turquía: España ganará a cero - 2.05 vía Stake

Triunfo en ambas mitades

Por el gran momento de España, y su poderío ofensivo, es probable que La Roja gane ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus cinco partidos en la eliminatoria, donde se incluye la victoria ante Turquía (0-6).

Asimismo, se debe tomar en cuenta el buen fútbol que muestra España cada vez que juega frente a su afición.

Apuesta 2: España vs Turquía: España gana ambas mitades - 2.20 vía Stake

Gol de Ferrán

El delantero del FC Barcelona, Ferrán Torres, viene de marcar ante Georgia, por lo que podría mostrar nuevamente su olfato goleador ante Turquía. En la eliminatoria tiene dos goles, aunque uno fue justamente ante los otomanos en el primer partido.

Además, con su equipo, el ariete tiene cinco goles en 11 compromisos disputados en LaLiga.

Apuesta 3: España vs Turquía: Gol de Ferrán Torres - 1.95 vía Stake

Resultado Cuotas España 1.21 Empate 6.65 Turquía 12.75

España vs Turquía: Historial de enfrentamientos

Estas selecciones se enfrentaron en 13 oportunidades. El balance es de siete triunfos de la selección española, cuatro empates y dos victorias de Turquía. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: