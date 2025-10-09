Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Estados Unidos vs Ecuador, que se jugará este viernes 10 de octubre en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

Pronósticos: Estados Unidos vs Ecuador

No anotan ambos equipos – 1.83 vía Betano

Menos de 2.5 goles – 1.70 vía Betano

Más de 8.5 córners – 1.93 vía Betano

Análisis de apuestas Estados Unidos vs Ecuador

Estados Unidos y Ecuador se verán las caras en un encuentro amistoso de cara al Mundial 2026. Los norteamericanos se han mostrado muy irregulares en los últimos meses, mientras que el cuadro meridional fue uno de los mejores equipos en las eliminatorias.

Los locales vienen de vencer a Japón (2-0) en su último amistoso, con lo que cortaron una racha de dos derrotas ante México (1-2) en la final de la Copa Oro y Corea del Sur (0-2) en la pasada fecha FIFA. En medio de esa irregularidad, los dirigidos por Mauricio Pochettino intentarán mostrar su mejor versión frente a un rival muy complicado.

Por su parte, Ecuador llega en gran momento. Los dirigidos por Sebastián Beccacece tienen once encuentros sin perder y vienen de vencer a Argentina (1-0) en el cierra del premundial sudamericano. Cabe mencionar que Ecuador empató sin goles en cuatro de sus anteriores cinco presentaciones.

Un punto a tomar en consideración es que Estados Unidos venció a Ecuador en los anteriores tres enfrentamientos, pero el último choque fue en 2019. En esta ocasión, se espera un partido entretenido y muy parejo, aunque los locales son favoritos.

No anotan ambos equipos

Por la fortaleza defensiva de Ecuador y los antecedentes de ambos equipos es probable que el duelo termine con valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones de los norteamericanos, así como en los anteriores cinco duelos de los dirigidos por Beccacece.

De igual forma, en tres de los últimos cuatro partidos entre ambos no anotaron las dos selecciones.

Apuesta 1: Estados Unidos vs Ecuador: No anotan ambos equipos – 1.83 vía Betano

Menos de 2.5 goles

Por las características de ambos equipos, y los resultados más recientes de Ecuador, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cinco presentaciones de los sudamericanos, así como en los anteriores dos encuentros de Estados Unidos.

Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en cuatro de los anteriores cinco duelos entre ambos.

Apuesta 2: Estados Unidos vs Ecuador:Menos de 2.5 goles – 1.70 vía Betano

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen los norteamericanos, y la necesidad de mostrar una buena versión, es probable que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas tres presentaciones, así como en el anterior duelo de los meridionales ante Argentina.

Apuesta 3 Estados Unidos vs Ecuador: Más de 8.5 córners – 1.93 vía Betano

Cuotas: Estados Unidos vs Ecuador





Resultado Cuotas Estados Unidos 2.27 Empate 3.30 Ecuador 3.10

Estados Unidos vs Ecuador: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se enfrentaron en 15 oportunidades. El balance es de 5 victorias de Estados Unidos, 5 empates y 5 triunfos de Ecuador. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: