Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Estados Unidos vs Uruguay, que se jugará este martes 18 de noviembre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Pronósticos: Estados Unidos vs Uruguay





Ambos equipos marcan - 2.00 vía Stake

- 2.00 vía Stake Más de 2.5 goles - 2.30 vía Stake

- 2.30 vía Stake Equipo con más córners – Estados Unidos - 1.80 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Estados Unidos vs Uruguay

Estados Unidos y Uruguay se enfrentarán en un amistoso que se jugará este martes 18 de noviembre en Florida. Los norteamericanos tienen dos victorias consecutivas, mientras que los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan con una racha de seis compromisos sin perder.

La selección local viene de vencer a Australia (2-1) y Paraguay (2-1) en sus últimos amistosos. Cabe mencionar que el duelo con los albirrojos terminó con polémica por una gresca en el último minuto. Además, los dirigidos por Mauricio Pochettino tienen récord de una victoria y un empate en sus partidos más recientes con sudamericanos.

Por su parte, Uruguay viene de empatar sin goles con México en un partido sin brillo. Los charrúas tienen seis duelos sin perder, pero igualaron dos de sus anteriores cuatro presentaciones. Es importante señalar que los sureños ganaron el último partido entre ambos.

Ante las características de ambos equipos, y sus últimos compromisos, es probable que se anoten varios goles. También se debe señalar que Uruguay es la selección favorita, pero las cuotas están muy parejas.

Ambos equipos marcan

Por los resultados más recientes de los norteamericanos, no extrañaría que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores tres encuentros de los dirigidos por Pochettino. También esto se dio en la última victoria de Uruguay frente a Uzbekistán (1-2).

De igual forma, ambos equipos marcaron en dos de los anteriores cuatro partidos entre ambos.

Apuesta 1: Estados Unidos vs Uruguay: Ambos equipos marcan - 2.00 vía Stake

Más de 2.5 goles

Al tratarse del último amistoso del año, se podría dar un partido abierto. Por ese motivo, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las dos presentaciones más recientes de los norteamericanos.

Igualmente, esto se dio en dos de los anteriores cinco compromisos de los uruguayos.

Apuesta 2: Estados Unidos vs Uruguay: Más de 2.5 goles - 2.30 vía Stake

USA con más córners

Se espera que el cuadro de las barras y las estrellas salga con todo al ataque por jugar en casa, así que podrían terminar como el equipo con más córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros de Estados Unidos.

Además, es importante tomar en consideración que Uruguay no cobró ningún tiro de esquina ante México el fin de semana.

Apuesta 3: Estados Unidos vs Uruguay: Equipo con más córners – Estados Unidos - 1.80 vía Stake

Cuotas Estados Unidos vs Uruguay





Resultado Cuotas USA 3.10 Empate 2.95 Uruguay 2.45

Estados Unidos vs Uruguay: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 9 oportunidades. El balance es de 2 triunfos de Estados Unidos, 4 empates y 3 victorias de Uruguay. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: