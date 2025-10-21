Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Flamengo vs Racing, correspondiente al encuentro de ida de la primera semifinal de la Copa Libertadores de América que se jugará el miércoles 22 de octubre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro

Ambos equipos marcan - 2.30 vía Stake

- 2.30 vía Stake Menos de 9.5 córners - 1.72 vía Stake

- 1.72 vía Stake Equipo local no anota en ambas partes - 1.55 vía Stake

Análisis de apuestas: Flamengo vs Racing

En lo que será el partido que inicie las semifinales de la Copa Libertadores de América, Flamengo de Brasil y Racing de Argentina se verán las caras en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en un interesante duelo que pone frente a frente a dos grandes candidatos a quedarse con el trofeo de la competición.

Flamengo se encuentra en esta instancia luego de eliminar al también argentino Estudiantes de La Plata pasando sobresaltos. Tras ganar por 2-1 el choque de ida en Brasil cayó por la mínima como visitante, pero pudo obtener su pasaje a la semifinal por la vía de los tiros desde el punto penal.

Por su parte, Racing fue un poco más sólido en su llave ante Vélez Sarsfield, al que derrotó tanto en la ida como en la vuelta, confirmando su favoritismo en el torneo.

Ambos vienen de sendas victorias en sus campeonatos locales. Más importante fue la de Flamengo, que con un buen triunfo por 3-2 ante Palmeiras como local se acercó a ese equipo en el liderato de la tabla de posiciones del campeonato brasileño.

Por su parte, Racing sigue dando pasos importantes en el torneo argentino buscando acceder a los puestos de Copa en la tabla anual tras derrotar 3-1 a domicilio a Banfield. Sin embargo, para el partido con Flamengo, entre lesiones y suspendidos, el cuadro argentino tendrá hasta 11 ausencias, 8 de las cuales siempre parecen ser elementos fijos en las alineaciones del técnico Gustavo Costas.

Cabe mencionar que, por el fútbol que muestran en casa y la categoría de su plantilla, Flamengo aparece como claro favorito en este primer duelo de la serie.

Goles de lado y lado

Con un poderío ofensivo destacable, Flamengo es un equipo capaz de marcar muchos goles, especialmente en casa, tomando en cuenta además el envío anímico que representó la reciente victoria ante Palmeiras.

Tampoco presentan bajas en su delantera, lo que hace presumir que el equipo brasileño continuará su buena estadística cuando juega en Maracaná, donde pudo hacerse presente en el marcador en cuatro de las últimas cinco presentaciones ante su público.

No obstante, Racing es un equipo al que también se le da muy bien el gol cuando juega como visitante. Bajo esa condición, el equipo argentino dirigidos por Gustavos Costas ha marcado en sus últimos cinco compromisos. Por ese motivo no extrañaría que anoten ambos equipos.

Apuesta 1: Flamengo vs Racing: Ambos equipos marcan - 2.30 vía Stake

Nada que ver en las esquinas

A pesar de atacar mucho, tanto Flamengo como Racing no logran obtener muchos corners en sus partidos, ya que se caracterizan por tener ataques muy frontales.

Muestra de eso es que, en el caso de Flamengo, la media de tiros de esquina lanzados en sus últimos tres encuentros como local es de 2,66. De hecho, a pesar de marcar tres goles el pasado fin de semana ante Palmeiras, el equipo brasileño solo tuvo un córner a favor en los 90 minutos de juego.

Mientras que, en el caso de La Academia, la media de tiros de esquina lanzados en sus últimos tres partidos, contando todas las competencias, es apenas de 2. Por esa razón, es muy probable que se cobren menos de 9.5 tiros de esquina.

Apuesta 2: Flamengo vs Racing: Menos de 9.5 córners - 1.72 vía Stake

Sin goles en ambos tiempos

Si bien Flamengo es un equipo que llega constantemente al arco rival y genera muchas ocasiones de peligro, se ha caracterizado en los últimos partidos en no ser constante; es decir, no logra concretar en ambas mitades del partido, algo que les termina haciendo que sus victorias sean trabajosas.

Un ejemplo perfecto es lo ocurrido en el reciente partido ante Palmeiras, donde marcaron todos sus goles en el primer tiempo del compromiso que concluyó con un resultado 3-2 en favor de los cariocas.

De hecho, en sus últimos cinco partidos, contando todas las competiciones, el Fla no ha podido hacerse presente en el marcador en las dos mitades de cada uno de esos encuentros. Ante esa realidad, es probable que el cuadro dirigido por Felipe Luis no anote en ambos tiempos.

Apuesta 3: Flamengo vs Racing: Equipo local no anota en ambas partes - 1.55 vía Stake

Resultado Cuotas Flamengo 1.39 Empate 4.55 Racing 8.40

Flamengo vs Racing: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 4 oportunidades. El balance es de tres empates y una victoria de Flamengo. Los resultados de esos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: