Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Georgia vs España, correspondiente a la quinta fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 que se jugará este sábado 15 de noviembre en el Estadio Boris Paichadze de Tifilis.

España anota más de 2.5 goles – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Gol de Mikel Oyarzabal – 2.05 vía Stake

– 2.05 vía Stake Más de 9.5 córners - 2.05 vía Stake

Análisis de apuestas: Georgia vs España

España quiere seguir su camino perfecto en la Eliminatoria UEFA al Mundial 2026 cuando se enfrente a Georgia en un duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo E. La Roja buscará dar un nuevo paso a la Copa del Mundo ante un cuadro local virtualmente eliminado, pero que aún tiene chances matemáticas de escribir su nombre en el repechaje.

Los dirigidos por Luis de la Fuente han ganado sus cuatro compromisos y se encuentran en la cima del grupo con 12 puntos. En la pasada fecha FIFA, los campeones de la última Eurocopa superaron a este mismo rival (2-0) y golearon a Bulgaria (4-0).

Además, se debe destacar que esta selección puede superar el récord de partidos sin perder en tiempo reglamentario que consiguió la generación dorada de ese país. Actualmente La Roja tiene 29 encuentros sin conocer la derrota.

Por su parte, Georgia llega con dos derrotas consecutivas y necesita ganar para seguir soñando con el Mundial. En su anterior compromiso, este equipo sufrió una dura derrota ante Turquía (4-1). Igualmente se debe mencionar que tendrán la baja de su delantero estrella Georges Mikautadze, mientras que España no contará con Lamine Yamal.

Ante las diferencias entre ambos equipos, España aparece como la selección favorita. También se espera un duelo con muchos goles.

Goles de España

Por el poderío ofensivo de los españoles, y los antecedentes más recientes, es probable que anoten más de 2.5 goles. Cabe mencionar que La Roja anotó 20 goles en los últimos cinco compromisos disputados frente a Georgia.

Además, los dirigidos por Luis de la Fuente suman 15 goles en la eliminatoria. En tres de sus cuatro presentaciones marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 1: Georgia vs España: España anota más de 2.5 goles – 1.90 vía Stake

Olfato goleador

Mikel Oyarzabal vive un gran momento con la selección española por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero de la Real Sociedad marcó en tres de los cuatro compromisos de La Roja en la eliminatoria.

Asimismo, se debe mencionar que Mikel anotó en cinco de los anteriores siete partidos de los dirigidos por Luis de la Fuente.

Apuesta 2: Georgia vs España: Gol de Mikel Oyarzabal – 2.05 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres compromisos de los dirigidos por Luis de la Fuente en las eliminatorias.

Además, esto se dio en la presentación anterior de Georgia frente a Turquía.

Apuesta 3: Georgia vs España: Más de 9.5 córners - 2.05 vía Stake

Georgia vs España: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 9 ocasiones. El balance es de 8 victorias de España y 1 triunfo de Georgia. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: