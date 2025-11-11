Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Inglaterra vs Serbia, correspondiente al grupo K de las Eliminatorias UEFA que se jugará este jueves 13 de noviembre en Wembley.

Pronósticos: Inglaterra vs Serbia





Inglaterra ganará a cero – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Inglaterra anota más de 2.5 goles – 2.30 vía Stake

– 2.30 vía Stake Gol de Harry Kane - 1.82 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: Inglaterra vs Serbia

Inglaterra se enfrentará con Serbia en un compromiso correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Los locales ya están clasificados, mientras que el cuadro balcánico necesita ganar para mantener las esperanzas de disputar los playoffs.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se han mostrado implacables en las eliminatorias y ganaron sus seis partidos. Además, tiene 18 goles a favor y ninguno en contra. En sus últimas presentaciones, esta selección goleó a Gales (3-0) en un amistoso y a Letonia (0-5) en la fecha pasada del grupo.

Por su parte, Serbia se ubica en la tercera casilla con 10 puntos, a uno solo de Albania que se está quedando con el boleto a los playoffs. En su anterior compromiso, los serbios vencieron sin problema como visitantes a Andorra (1-3).

Ante el poderío de Inglaterra, y el buen momento que atraviesan sus jugadores, es probable que consigan la victoria, por lo que aparecen como claros favoritos. También se espera un compromiso con muchos goles.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes de Inglaterra, es probable que los dirigidos por Tuchel consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en sus seis presentaciones en la eliminatoria. Además, los ingleses solo recibieron un gol en sus últimos diez duelos.

De igual forma, se debe indicar que Serbia no anotó en sus anteriores dos derrotas.

Apuesta 1: Inglaterra vs Serbia: Inglaterra ganará a cero – 2.00 vía Stake

Goles ingleses

Ante el gran poder en ataque de los ingleses, es probable que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimos cuatro encuentros, donde destaca el duelo más reciente con Serbia. También se debe mencionar que los dirigidos por Tuchel ya tienen 18 goles en la eliminatoria.

Apuesta 2: Inglaterra vs Serbia: Inglaterra anota más de 2.5 goles – 2.30 vía Stake

Olfato goleador

Harry Kane vive un gran momento, por lo que podría anotar en cualquier momento. El ariete tiene seis goles en la eliminatoria y anotó tres en los últimos dos compromisos. Asimismo, con el Bayern Múnich suma 13 goles en 10 duelos de la Bundesliga y 5 en la Champions League.

Apuesta 3: Inglaterra vs Serbia: Gol de Harry Kane - 1.82 vía Stake

Cuotas: Inglaterra vs Serbia





Resultado Cuotas Inglaterra 1.32 Empate 5.00 Serbia 9.50

Inglaterra vs Serbia: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en tres ocasiones. Esos duelos terminaron en triunfo de Inglaterra. El resultado de esos encuentros fue el siguiente: