Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Irlanda vs Portugal, correspondiente al Grupo F de las Eliminatorias UEFA que se jugará este jueves 13 de noviembre en el Estadio Aviva.

Más de 2.5 goles – 1.60 vía Stake

– 1.60 vía Stake Portugal total de córners superior 6.5 – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Gol de Cristiano Ronaldo - 1.67 vía Stake

Análisis de apuestas: Irlanda vs Portugal

Portugal buscará escribir su nombre en el Mundial 2026 cuando visite a Irlanda en un duelo correspondiente a la quinta jornada del Grupo F de la Eliminatoria UEFA. Los lusos están invictos en el clasificatorio, mientras que el cuadro local perdió dos de sus cuatro presentaciones.

Los dirigidos por Roberto Martínez vienen de igual con Hungría (2-2) en la fecha pasada, con lo que desperdiciaron la oportunidad de sellar en casa su boleto a la Copa del Mundo. Los lusos se encuentran en la cima del grupo con 10 puntos.

Por su lado, Irlanda derrotó por la mínima diferencia a Armenia (1-0) en su última presentación y cayó ante Portugal por ese mismo marcador en su anterior presentación. Los irlandeses se ubican en la tercera casilla con 4 unidades.

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido dominado por los lusos, aunque podría ser parejo por lo que han mostrado los irlandeses en casa, así como el anterior enfrentamiento.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes de Portugal, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco compromisos disputados por el equipo dirigido por Roberto Martínez en la eliminatoria. Además, en siete de sus últimas diez presentaciones se superó esa cantidad de goles.

En el caso de Irlanda, se debe indicar que se anotaron más de 2.5 goles en dos de los anteriores cuatro encuentros en el premundial.

Apuesta 1: Irlanda vs Portugal: Más de 2.5 goles – 1.60 vía Stake

Córners de Portugal

Ante las diferencias entre los equipos, y la necesidad que tiene Portugal de ganar. no extrañaría que los lusos cobren más de 6.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en el anterior compromiso entre ambas selecciones.

De igual manera, Portugal superó esa cifra en cuatro de sus siete partidos más recientes.

Apuesta 2: Irlanda vs Portugal: Portugal total de córners superior 6.5 – 1.90 vía Stake

Gol de Cristiano Ronaldo

El eterno Cristiano Ronaldo tiene cinco goles en la eliminatoria, por lo que podría anotar en cualquier momento. CR7 suma dos dobletes en el premundial y anotó en tres de las cuatro presentaciones de los dirigidos por Roberto Martínez.

Asimismo, el delantero portugués tiene nueve goles en ocho partidos disputados en la Liga de Arabia Saudita.

Apuesta 3: Irlanda vs Portugal: Gol de Cristiano Ronaldo - 1.67 vía Stake

Cuotas: Irlanda vs Portugal





Resultado Cuotas Irlanda 8.90 Empate 5.00 Portugal 1.32

Irlanda vs Portugal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 17 ocasiones. El balance es de 4 victorias de Irlanda, 3 empates y 10 victorias de Portugal. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: