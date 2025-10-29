Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Lanús vs U de Chile, correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana que se jugará este jueves 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús.

Pronósticos: Lanús vs U de Chile





Ambos equipos marcan – 2.10 vía Stake

– 2.10 vía Stake Lanús anota más de 1.5 goles - 2.08 vía Stake

- 2.08 vía Stake Más de 9.5 córners– 1.95 vía Stake

Análisis de apuestas Lanús vs U de Chile

Lanús recibe a Universidad de Chile en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. La serie está totalmente abierta tras el empate en la ida (2-2). En este partido, los argentinos intentarán mostrar su mejor versión y el poderío que muestran como local para escribir su nombre en la final del torneo continental.

El Granate vive un gran momento ya que suma nueve encuentros sin perder y tienen tres triunfos consecutivos en la Liga Profesional de Argentina. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino no vieron acción este fin de semana en el torneo local. Cabe mencionar que, en sus últimos partidos en casa, vencieron a San Lorenzo (2-1) y Godoy Cruz (2-0).

Además, Lanús llegó a esta instancia tras eliminar al Fluminense. En el encuentro disputado en casa ante este duro rival consiguieron la victoria por la mínima diferencia. También se debe mencionar que están invictos frente a su afición en la competición.

Por su parte, la U de Chile tiene un solo triunfo en sus últimos cuatro partidos. Los dirigidos por Gustavo Álvarez vienen de perder el campeonato local frente a la Universidad Católica (1-0) en el clásico, con lo que complicó sus aspiraciones de clasificar a copas internacionales el próximo año.

Ante las características de cada equipo, y lo que mostraron en la ida, se espera otro partido abierto, pero Lanús es ampliamente favorito en las apuestas.

Goles de ambos equipos

Por las actuaciones más recientes, es probable que el partido culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos siete compromisos disputados por Lanús, donde destaca la vuelta de los cuartos de final con Fluminense (1-1).

Asimismo, ambos equipos anotaron en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de Universidad de Chile.

Apuesta 1: Lanús vs U de Chile: Ambos equipos marcan – 2.10 vía Stake

Goles de Lanús

Ante el fútbol que muestra el equipo argentino en casa, y la necesidad de ganar para avanzar, no extrañaría que los dirigidos por Pellegrino anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos cuatro partidos, así como en sus tres presentaciones más recientes en casa.

Apuesta 2: Lanús vs U de Chile: Lanús anota más de 1.5 goles - 2.08 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo ofensivo que tienen ambos equipos, y su actuación en la ida, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de la U, así como en tres de los cinco más recientes de Lanús.

Apuesta 3: Lanús vs U de Chile: Más de 9.5 córners– 1.95 vía Stake.

Cuotas: Lanús vs U de Chile





Resultado Cuotas Lanús 1.87 Empate 3.30 U de Chile 4.65

Lanús vs U de Chile: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 3 oportunidades. El balance es de 1 victoria de Lanús, 1 empate y 1 triunfo de la Universidad de Chile. Los resultados de los duelos entre estos clubes fueron los siguientes: