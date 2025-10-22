Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Liga de Quito vs Palmeiras, correspondiente a la ida por las semifinales de la Copa Libertadores que se jugará el jueves 23 de octubre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Pronósticos: Liga de Quito vs Palmeiras

Ambos equipos marcan - 2.20 vía Stake

Equipo local anota primero - 2.15 vía Stake

Más de 8.5 córners en total - 1.52 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: Liga de Quito vs Palmeiras

La Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito de Ecuador y el Palmeiras de Brasil se enfrentarán apenas por tercera vez en la historia cuando se vean las caras en el duelo de ida de la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América. El compromiso se dará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, mejor conocido como el Atahualpa de Quito.

Ambos conjuntos llegaron a la instancia tras sacar del camino a rivales importantes del continente. Los ecuatorianos superaron con claridad su serie de cuartos de final ante el Sao Paulo; mientras que Palmeiras, en uno de esos nuevos ‘clásicos’ del continente, despachó al argentino River Plate.

Palmeiras tiene el peso del favoritismo en el encuentro, pero lo hecho hasta ahora en el campeonato por LDU invita a pensar en un resultado, por decir, sorpresivo. Además, se debe tomar en consideración el fútbol que han mostrado los ecuatorianos en casa.

Sin valla invicta

Por las características de los equipos, y sus antecedentes más recientes, es muy probable que ambos se manifiesten en el marcador. Cabe mencionar que, haciendo valer su localía, la Liga de Quito ha marcado en su recinto en sus últimas cinco presentaciones. De igual forma lo ha hecho el cuadro brasileño como visitante, por lo que se espera que ésta vez no sea la excepción.

Además, ambos equipos anotaron en dos de los cuatro duelos más recientes de los locales, así como en los anteriores cuatro encuentros del Verdao, que tiene un gran poder ofensivo.

Apuesta 1: Liga de Quito vs Palmeiras: Ambos equipos marcan - 2.20 vía Stake

Locales abren el marcador

Es probable que LDU de Quito anote el primer gol del partido porque se trata de un equipo rápido que se siente muy cómodo atacando, sobre todo cuando juegan en condición de local, donde buscan apretar desde muy temprano en el partido a sus rivales.

Una clara muestra puede verse en sus últimos cinco partidos disputados en la capital ecuatoriana, donde destaca la ida de los cuartos de final ante Sao Paulo (2-0). Es importante señalar que no sólo abrieron el marcador en cada uno de esos enfrentamientos, sino que además anotaron antes de los 20 minutos de iniciado el compromiso.

Apuesta 2: Liga de Quito vs Palmeiras: Equipo local anota primero - 2.15 vía Stake

Duelo en las esquinas

Aprovechando las cortas medidas del Estadio Rodrigo Paz Delgado, es posible que se ejecuten una gran cantidad de tiros de esquina en el partido. De hecho, en sus últimos dos encuentros como local la Liga de Quito ha totalizado 16 córners a su favor, mientras que en sus últimas dos apariciones como visitante, Palmeiras ha cobrado 15.

Apuesta 3: Liga de Quito vs Palmeiras: Más de 8.5 corners en total - 1.52 vía Stake

Cuotas: Liga de Quito vs Palmeiras

Resultado Cuotas Liga de Quito 3.00 Empate 3.00 Palmeiras 2.55

Liga de Quito vs Palmeiras: Enfrentamientos directos

La Liga de Quito y Palmeiras solamente se enfrentaron dos veces en la historia. Esos duelos se efectuaron en la fase de grupos de la edición 2009 de la Copa Libertadores, dejando como resultados un triunfo para los ecuatorianos y una victoria para los brasileños.