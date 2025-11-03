Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Liverpool vs Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará el martes 4 de noviembre en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Real Madrid





Más de 28.5 remates – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake Más de 10.5 córners - 1.90 vía Stake

- 1.90 vía Stake Más de 2.5 goles - 1.40 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: Liverpool vs Real Madrid

Liverpool se enfrenta al Real Madrid en un espectacular partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los Reds viven una temporada irregular, pero intentarán sacar a relucir toda la calidad de su plantilla ante un cuadro merengue quiere su cuarta victoria del torneo.

Los dirigidos por Arne Slot cortaron una racha de dos derrotas consecutivas el pasado fin de semana tras vencer al Aston Villa (2-0) en la Premier League, mientras que en la Champions golearon al Frankfurt (1-5) en su anterior presentación. Se encuentran en la decima casilla con 6 puntos.

Cabe mencionar que Liverpool derrotó al Atlético de Madrid (3-2) en el único compromiso disputado en Anfield por la competición europea, aunque perdieron dos de sus tres encuentros más recientes frente a su afición.

Por su parte, Real Madrid llega con seis triunfos consecutivos. Los dirigidos por Xabi Alonso viven una gran temporada y vienen de golear al Valencia (4-0). Además, en su último duelo en casa vencieron por la mínima diferencia a la Juventus (1-0). Se ubican en la quinta casilla con nueve unidades.

Ante la realidad de ambos equipos, se espera un partido parejo y con muchas ocasiones de cara al arco. Por jugar en casa, Liverpool es favorito, pero se debe tomar en consideración la racha positiva de los merengues.

Más de 28.5 remates

Por las características de ambos equipos, es probable que se realicen más de 28.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en el único encuentro como local del Liverpool en el torneo ante Atlético de Madrid. También se superó esa cifra en uno de sus anteriores dos duelos en casa por la Premier.

Asimismo, en las tres presentaciones de los merengues en la Champions League se realizaron más de 28.5 remates.

Apuesta 1: Liverpool vs Real Madrid: Más de 28.5 remates – 1.75 vía Stake

Más de 10.5 córners

Por las anteriores actuaciones de ambos equipos, y las dimensiones de Anfield, no extrañaría que se cobren más de 10.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres duelos de Liverpool en la Champions League.

De igual manera, se superó esa cantidad de córners en los dos primeros compromisos de los dirigidos por Alonso en el torneo.

Apuesta 2: Liverpool vs Real Madrid: Más de 10.5 córners - 1.90 vía Stake

Duelo lleno de goles

Ante el poderío ofensivo que tienen ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en cinco de las últimas seis presentaciones del Liverpool. También se cumplió ese pronóstico en siete de los anteriores diez duelos de los merengues, donde se incluyen dos fechas de Champions League.

Asimismo, se anotaron más de 2.5 goles en uno de los dos partidos más recientes entre ambos en Anfield.

Apuesta 3: Liverpool vs Real Madrid: Más de 2.5 goles - 1.40 vía Stake

Cuotas: Liverpool vs Real Madrid





Resultado Cuotas Liverpool 2.45 Empate 3.90 Real Madrid 2.55

Liverpool vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 12 ocasiones. El récord es de 4 victorias para Liverpool, 1 empate y 7 triunfos de Melgar. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: