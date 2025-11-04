Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Los Chankas vs Alianza Lima, correspondiente a un duelo reprogramado de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Los Chankas.

Pronósticos: Los Chankas vs Alianza Lima





Ambos equipos marcan – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Más de 2.5 goles - 2.00 vía Stake

- 2.00 vía Stake Resultado primera mitad - Empate - 2.07 vía Stake

Análisis de apuestas: Los Chankas vs Alianza Lima

Los Chankas y Alianza Lima se enfrentan en un duelo correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules buscarán un triunfo para intentar arrebatarle al Cusco FC el segundo lugar de la tabla acumulada, con lo que solo disputarían un duelo en los playoffs que entregan el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Walter Paolella llegan en buen momento y tienen tres victorias consecutivas. Se encuentran en la octava posición del Clausura con 24 puntos y en la novena casilla de la Acumulada con 47 unidades.

Por su parte, Alianza Lima tiene tres partidos consecutivos sin perder. Los blanquiazules vienen de igualar con Melgar (2-2). Mientras que en su anterior presentación fuera de casa, los dirigidos por Néstor Gorosito superaron a Sport Huancayo (1-2). Se ubican en la cuarta casilla del Clausura con 25 unidades y en la tercera posición del acumulado con 62 unidades, a dos del Cusco FC.

Ante el momento que viven ambos equipos, se espera un partido parejo y con varios goles, aunque Alianza Lima es favorito por la necesidad que tienen los blanquiazules de buscar con todo el triunfo.

Duelo sin valla invicta

Por los resultados más recientes de Alianza Lima, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos siete compromisos de los dirigidos por Néstor Gorosito. Asimismo, esto se dio en ocho de los anteriores diez encuentros en casa de Los Chankas.

Apuesta 1: Los Chankas vs Alianza Lima: Ambos equipos marcan – 1.85 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de Alianza Lima, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en nueve de las diez presentaciones más recientes de los blanquiazules. También se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores seis compromisos en casa de los Chankas.

Apuesta 2: Los Chankas vs Alianza Lima: Más de 2.5 goles - 2.00 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Se espera un partido parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar igualado. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco compromisos de Los Chankas. También se dio en la anterior presentación de Alianza Lima, así como en los dos partidos más recientes entre ambos.

Apuesta 3: Los Chankas vs Alianza Lima: Resultado primera mitad - Empate - 2.07 vía Stake

Cuotas: Los Chankas vs Alianza Lima





Resultado Cuotas Los Chankas 3.65 Empate 3.15 Alianza Lima 2.10

Los Chankas vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 4 ocasiones. El récord es de 3 victorias de Alianza Lima y un empate. Los resultados de los cuatro partidos fueron los siguientes: