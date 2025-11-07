Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Manchester City vs Liverpool, correspondiente a un duelo de la jornada 11 de la Premier League que se jugará el domingo 9 de noviembre en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Liverpool





Total tiros a puerta superior 9.5 – 1.80 vía Stake

9.5 – 1.80 vía Stake Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.60 vía Stake

- 1.60 vía Stake Córners totales superior 9.5 - 1.75 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: Manchester City vs Liverpool

Manchester City recibirá la visita del Liverpool en el partidazo del fin de semana en la Premier League. En este duelo de la jornada 11 ambos buscarán un triunfo que les permita no perder más terreno con el liderato ocupado por un Arsenal que se ha mostrado indetenible en este inicio de temporada.

Los dirigidos por Pep Guardiola se ubican en la segunda posición con 19 puntos, a seis del Arsenal. Los Citizens viven una campaña irregular, pero vienen mostrando su mejor versión. En la jornada pasada vencieron al Bournemouth (3-1), mientras que entre semana golearon al Borussia Dortmund (4-1) en la Champions League.

Por su parte, Liverpool logró salir en la última semana de una racha muy negativa. Los dirigidos por Arne Slot derrotaron en la fecha pasada al Aston Villa (2-0) y entre semana superaron al Real Madrid (1-0) por el torneo continental. Se encuentran en la tercera posición con 18 puntos.

Cabe mencionar que los Reds ganaron los dos compromisos ante Manchester City en la temporada pasada, pero en esta oportunidad los dirigidos por Guardiola son favoritos. Además, se espera un duelo con más de 2.5 goles.

Más de 9.5 tiros a puerta

Por el estilo ofensivo de ambos equipos, es probable que se realicen más de 9.5 tiros a puerta. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones del Manchester City, así como en tres de sus anteriores cuatro compromisos en el Etihad Stadium.

Además, se superó esa cantidad de remates a portería en tres de los cuatro encuentros más recientes del Liverpool.

Apuesta 1: Manchester City vs Liverpool: Total tiros a puerta superior 9.5 – 1.80 vía Stake

Goles del City

Por el buen momento del Manchester City, no extrañaría que anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las últimas cinco presentaciones de los dirigidos por Pep Guardiola, así como en las anteriores dos victorias ante Liverpool.

De igual manera, Liverpool recibió más de 1.5 goles en sus cuatro derrotas más recientes.

Apuesta 2: Manchester City vs Liverpool: Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.60 vía Stake

Más de 9.5 córners

Ante el estilo que tienen ambos equipos, y sus actuaciones más recientes, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Esto se dio en dos de los últimos tres encuentros del City, así como en sus anteriores tres presentaciones en casa.

También se superó esa cantidad de córners en los dos enfrentamientos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Manchester City vs Liverpool: Córners totales superior 9.5 - 1.75 vía Stake

Cuotas: Manchester City vs Liverpool





Resultado Cuotas Manchester City 1.85 Empate 4.00 Liverpool 3.80

Manchester City vs Liverpool: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 199 ocasiones. El récord es de 50 victorias del Manchester City, 53 empates y 96 triunfos del Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: