Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de México vs Uruguay, que se jugará este sábado 15 de noviembre en el Territorio Santos Modelo de Torreón.

Resultado primera mitad - Empate – 2.07 vía Stake

– 2.07 vía Stake No anotan ambos equipos – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Menos de 2.5 goles - 1.70 vía Stake

Análisis de apuestas: México vs Uruguay

México se medirá con Uruguay en un gran duelo amistoso de preparación al Mundial 2026. El Tri buscará revancha porque la última vez que se vieron las caras los celestes se quedaron con el triunfo por goleada (4-0) el año pasado en Estados Unidos.

En esta oportunidad, los dirigidos por Javier Aguirre quieren aprovechar la localía para mostrar su mejor versión y volver al triunfo porque suman cuatro duelos sin ganar. En la pasada fecha FIFA, México sufrió una dura goleada ante Colombia (0-4) e igualó con Ecuador (1-1).

Por su parte, Uruguay llega con cuatro victorias y un empate en sus cinco encuentros más recientes. Los dirigidos por Marcelo Bielsa derrotaron a República Dominicana (1-0) y Uzbekistán (1-2) en sus últimas presentaciones, pero ahora se verán las caras con un rival más potente.

Ante los resultados más recientes de ambas selecciones, y la calidad de sus plantillas, se espera un partido parejo, aunque en las apuestas Uruguay aparece como el equipo favorito porque atraviesa un mejor momento futbolístico.

Empate en el primer tiempo

Se espera un compromiso muy igualado, por lo que el primer tiempo podría culminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones más recientes de los dirigidos por el experimentado Javier Aguirre.

De igual manera, terminó empatado el primer tiempo en los últimos tres duelos disputados por los charrúas.

Apuesta 1: México vs Uruguay: Resultado primera mitad - Empate – 2.07 vía Stake

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes entre ambos, y las características del partido, es probable que el partido termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en seis de las anteriores nueve presentaciones de la selección de Concacaf.

También se debe mencionar que ambos equipos no anotaron en siete de los últimos ocho encuentros de los dirigidos por Bielsa, así como en tres de los últimos cinco duelos entre estas selecciones.

Apuesta 2: México vs Uruguay: No anotan ambos equipos – 1.85 vía Stake

Menos de 2.5 goles

Por los anteriores resultados de Uruguay, se podría dar un partido cerrado y con pocos goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de las últimas ocho presentaciones de los charrúas entre oficiales y amistosos.

Además, se marcaron menos de 2.5 goles en dos de los cuatro amistosos más recientes de México.

Apuesta 3: México vs Uruguay: Menos de 2.5 goles - 1.70 vía Stake

Resultado Cuotas México 3.15 Empate 3.15 Uruguay 2.20

México vs Uruguay: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 19 ocasiones. El balance es de 7 victorias de México, 4 empates y 8 triunfos de Uruguay. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: