Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Milan vs Roma, correspondiente a la jornada 10 de la Serie A que se jugará domingo 2 de noviembre en San Siro.

Pronósticos: Milan vs Roma





Ambos equipos marcan - 2.00 vía Stake

- 2.00 vía Stake Resultado primera mitad - Empate - 2.05 vía Stake

- 2.05 vía Stake Milan anota más de 1.5 goles - 2.40 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Milan vs Roma

Milan se enfrenta a la Roma en un duelo correspondiente a la jornada 10 de la Serie. Se trata de un partido entre dos de los mejores equipos del campeonato, porque los rossoneros son cuartos y el cuadro de la capital ocupa la segunda posición, pero con los mismos puntos que el líder Napoli.

Los locales, dirigidos por Massimiliano Allegri, vienen de dos empates consecutivos ante Pisa (2-2) y Atalanta (1-1). Los rossoneros se encuentran en la cuarta posición con 18 puntos, a solo tres de los romanos. Cabe mencionar que el Milan solo ha perdido un partido en la actual campaña de la Serie A.

Por su parte, Roma derrotó al Sassuolo (0-1) y al Parma (2-1) en sus encuentros más recientes. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini se ubican en la segunda casilla con los mismos puntos que el líder (21), pero con peor diferencia de goles. Es importante tomar en consideración que este equipo ganó todas sus presentaciones como visitante.

En la temporada pasada, el enfrentamiento entre ambos en este escenario culminó empatado (1-1). En esta ocasión se espera otro partido muy parejo, aunque Milan llega como el conjunto favorito por el fútbol que ha mostrado en San Siro.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco partidos del Milan, donde destacan sus anteriores tres presentaciones en casa.

De igual forma, ambos equipos anotaron en tres de los anteriores cinco encuentros de la Roma. Esto también se dio en los últimos cinco compromisos entre ambos.

Apuesta 1: Milan vs Roma: Ambos equipos marcan - 2.00 vía Stake

Empate en la primera parte

Es probable que el encuentro sea muy parejo por lo que la primera parte podría culminar igualada. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro duelos más recientes de los rossoneros, así como en el último compromiso de la Roma.

Asimismo, terminó empatado el primer tiempo del partido entre ambos en este escenario de la temporada pasada.

Apuesta 2: Milan vs Roma: Resultado primera mitad - Empate - 2.05 vía Stake

Goles del Milan

Ante las actuaciones del Milan en la temporada, no extrañaría que este equipo de Allegri anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho de sus once compromisos tomando en consideración la Serie A y Copa Italia.

Apuesta 3: Milan vs Roma: Milan anota más de 1.5 goles - 2.40 vía Stake

Cuotas Milan vs Roma





Resultado Cuotas Milan 2.15 Empate 3.10 Roma 3.70

Milan vs Roma: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 201 oportunidades. El balance es de 86 victorias del Milan, 61 empates y 54 triunfos del Roma. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: