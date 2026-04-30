El líder de La Liga, Barcelona, visita el Estadio El Sadar para enfrentarse a Osasuna el sábado 2 de mayo. Este partido es crucial para las aspiraciones al título del equipo visitante y las esperanzas europeas del conjunto local.

Pronósticos del Osasuna vs Barcelona









Resultado del partido: Barcelona – 1.72 vía Betano

Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles – 1.82 vía Betano

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Puntos clave para el partido del Osasuna vs Barcelona









Osasuna marcó ocho goles después del minuto 75 en casa, una de las mejores marcas de La Liga.

El Barcelona mantuvo su portería a cero en solo dos de sus últimos diez partidos como visitante en todas las competiciones.

El mercado “Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles” resultó ganador en cinco de los últimos seis partidos del Barcelona como visitante contra Osasuna.

Ante Budimir, delantero de Osasuna, acumula 16.50 goles esperados (xG), una cifra que lo sitúa entre los atacantes más eficaces de la competición.

Análisis y estado de forma: Osasuna vs Barcelona









Osasuna llega a este encuentro en la novena posición, con posibilidades de clasificar a competiciones europeas. El equipo demostró una notable solidez en el Estadio El Sadar, donde no perdió en sus últimos diez partidos de liga. Su victoria reciente contra el Sevilla refuerza su buen momento y su capacidad para competir en instancias decisivas.

Por su parte, el Barcelona lidera La Liga con una ventaja de 11 puntos y busca una victoria que lo acerque matemáticamente al título. Acumula una racha de nueve victorias consecutivas en el torneo, demostrando una consistencia ofensiva notable. Sin embargo, su rendimiento como visitante fue menos dominante, cediendo puntos en cinco de sus dieciséis desplazamientos.

Nuestra apuesta segura al resultado del partido: Barcelona









La consistencia del Barcelona, con nueve victorias consecutivas en La Liga, respalda su favoritismo en el mercado 1×2. A pesar de que Osasuna es un rival fuerte en casa, la superioridad estadística y la necesidad de asegurar el título posicionan al equipo visitante como la opción más probable. La cuota ofrecida representa una propuesta de valor considerando la probabilidad implícita de victoria del 56%.

Apuesta 1: Osasuna vs Barcelona: Resultado del Partido: Barcelona – 1.72 vía Betano

Apuesta de valor: ambos equipos anotan y más de 2.5 Goles









Este mercado ofrece valor debido a la combinación de la potencia ofensiva del Barcelona y su fragilidad defensiva como visitante. El equipo encajó goles en ocho de sus últimos diez partidos fuera de casa. Por su parte, Osasuna marcó en todos sus partidos en casa en 2026, con un promedio de 1.75 goles por encuentro. Además, el historial directo respalda esta tendencia, ya que esta apuesta ha sido ganadora en cinco de los últimos seis enfrentamientos en El Sadar.

Apuesta 2: Osasuna vs Barcelona: Ambos Equipos Anotan y Más de 2.5 Goles – 1.82 vía Betano

Comparativa de cuotas: Osasuna vs Barcelona









Resultado Cuota Osasuna 4.65 Empate 3.90 Barcelona 1.72

Alineaciones probables: Osasuna vs Barcelona







