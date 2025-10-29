Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Palmeiras vs Liga de Quito, correspondiente al choque de vuelta de la segunda semifinal de la Copa Libertadores que se jugará el jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Análisis de apuestas Palmeiras vs Liga de Quito

Con un gran resultado obtenido en el partido de ida, la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito intentará clasificar por segunda vez en su historia a la gran final de la Copa Libertadores, pero se medirá a un Palmeiras que quiere sacar a relucir toda la calidad de su plantel para remontar.

Los ecuatorianos derrotaron por un 3-0 categórico en la ida al Verdão, que tendrá la dura tarea de marcar más de tres goles si quiere clasificar a una nueva definición del certamen continental.

Cabe mencionar que Palmeiras vive un mal momento. Los dirigidos por Abel Ferreira tienen tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate sin goles con Cruzeiro el pasado fin de semana en el Brasileirao.

Por su parte, los ecuatorianos no vieron acción el fin de semana. Liga de Quito llega con tres triunfos consecutivos y seis presentaciones sin perder. Tienen todo a la mano para avanzar a la final.

Ante las características de ambos equipos, se espera un duelo abierto y con varias ocasiones de gol. Además, por jugar en casa, Palmeiras aparece como favorito.

Más de 2.5 goles

Goles es exactamente lo que necesita Palmeiras si quiere lograr la remontada, aunque deberá tener mucho cuidado de no recibir tantos de un equipo que sabe jugar muy bien al contragolpe en condición de visitante.

Ante el estilo de ambos equipos, y la necesidad de Palmeiras, es probable que se cuente con mucha acción en el marcador. Es importante señalar que se anotaron más de 2.5 goles en seis de las anteriores siete presentaciones de los brasileños y en los últimos seis duelos de LDU

Apuesta 1: Palmeiras vs LDU Quito: Más de 2.5 goles en total - 1.60 vía Stake

Oportunidades desde la esquina

Con la gran cantidad de ataques que tendrá el compromiso, y las cortas medidas del Allianz Parque de Sao Paulo, es posible que se ejecuten una buena cantidad de tiros de esquina, sobre todo del lado de Palmeiras.

Por ese motivo, es probable que se cobren más de 10.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones de Palmeiras, donde se incluye la ida de esta serie.

Apuesta 2: Palmeiras vs LDU Quito: Más de 10.5 córners - 1.42 vía Stake

Goles en el primer tiempo

Ante la necesidad, Palmeiras deberá salir desde el primer minuto a buscar la victoria que invite a la remontada y los deposite en la gran final del torneo. Por esa situación, no extrañaría que se anoten más de 1.5 goles gracias a los ataques del cuadro local o algún contragolpe de los ecuatorianos.

Cabe mencionar que, en los últimos tres compromisos de Palmeiras frente a su afición, se anotaron más de 1.5 goles en la primera parte.

Apuesta 3: Palmeiras vs LDU Quito: Total superior 1.5 goles en la primera mitad - 2.25 vía Stake

Resultado Cuotas Palmeiras 1.20 Empate 6.55 Liga de Quito 13.50

Palmeiras vs Liga de Quito: Historial de enfrentamientos

Palmeiras y LDU de Quito se enfrentarán por apenas cuarta vez en su historia. Los anteriores tres encuentros, todos realizados dentro de la Copa Libertadores, dejaron dos triunfos para los ecuatorianos y uno para los brasileños.