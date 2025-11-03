Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del PSG vs Bayern Múnich, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará el martes 4 de noviembre en el Parque de los Príncipes.

Pronósticos: PSG vs Bayern Múnich





No marcan ambos equipos – 3.20 vía Stake

– 3.20 vía Stake Más de 29.5 remates - 1.85 vía Stake

- 1.85 vía Stake Más de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: PSG vs Bayern Múnich

PSG se medirá al Bayern Múnich en un compromiso correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos equipos ganaron sus primeras tres presentaciones en la competición, aunque los parisinos son líderes por un solo gol de diferencia.

Los dirigidos por Luis Enrique llegan con ocho partidos sin perder y vencieron el pasado fin de semana al Niza (1-0) en la Ligue 1. Además, en la fecha anterior del torneo continental no tuvieron piedad con el Bayer Leverkusen (2-7). Se encuentran en la cima de la tabla con nueve puntos.

Por su parte, Bayer Múnich ha ganado todos sus encuentros de la temporada. Los dirigidos por Vincent Kompany golearon el pasado fin de semana al Bayer Leverkusen (3-0) mientras que en la jornada pasada derrotaron al Club Brujas (4-0). Los bávaros son segundos con nueve unidades.

Ante el estilo de ambos equipos se espera un encuentro parejo y con muchas ocasiones de gol, tal como se dio en su enfrentamiento del Mundial de Clubes. Por jugar en casa, PSG aparece como el cuadro favorito, aunque se debe tomar en cuenta la gran campaña de los alemanes.

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes entre ambos, no extrañaría que el duelo termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos, donde se incluye el partido en el Mundial de Clubes.

Además, ambos equipos no anotaron en dos de los anteriores tres duelos del PSG y en tres de los cuatro más recientes del Bayern.

Apuesta 1: PSG vs Bayern Múnich: No marcan ambos equipos – 3.20 vía Stake

Más de 29.5 remates

Ante el estilo ofensivo de ambos equipos, es probable que se realicen más de 29.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en el último duelo del PSG, así como en su anterior presentación en el torneo continental.

También se superó esa cantidad de remates en dos de los tres compromisos del Bayern Múnich en el torneo.

Apuesta 2: PSG vs Bayern Múnich: Más de 29.5 remates - 1.85 vía Betano

Más de 9.5 córners

Por las características de ambos equipos, es probable que el partido termine con más de 9.5 tiros de esquina. Esto se dio en el duelo del fin de semana disputado por PSG y en su victoria frente al Barcelona en la ciudad condal.

De igual manera, ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros del Bayern y en la pasada presentación en Champions.

Apuesta 3: PSG vs Bayern Múnich: Más de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

Cuotas: PSG vs Bayern Múnich





Resultado Cuotas PSG 2.40 Empate 3.90 Bayern Múnich 2.65

PSG vs Bayern Múnich: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 16 ocasiones. El récord es de 7 victorias del PSG y 9 triunfos del Bayern Múnich. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: