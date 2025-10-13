Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Puerto Rico vs Argentina, que se jugará este martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Florida.

Pronósticos: Puerto Rico vs Argentina





Argentina anota más de 4.5 goles – 2.08 vía Stake

– 2.08 vía Stake Más de 1.5 goles en el primer tiempo – 1.52 vía Stake

– 1.52 vía Stake No anotan ambos equipos – 1.32 vía Stake

Análisis de apuestas Puerto Rico vs Argentina

La selección argentina buscará mostrar todo su arsenal ofensivo cuando se vea las caras con Puerto Rico en el cierre de la fecha FIFA. Los albicelestes vienen de vencer a Venezuela (1-0), mientras que los caribeños superaron a San Vicente y las Granadinas (2-1) en su última presentación.

Cabe mencionar que este es el primer encuentro entre ambas selecciones. Obviamente, los bicampeones de América y campeones del mundo son claros favoritos, por lo que se espera una goleada por cuatro o cinco tantos de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Es importante señalar que Argentina podría jugar con un equipo alternativo, pero sigue siendo un grupo muy superior a Puerto Rico. Los albicelestes llegan con dos derrotas en sus últimos diez encuentros, mientras que los centroamericanos tienen récord de tres derrotas, dos empates y una victoria en sus anteriores seis presentaciones.

Para este encuentro, se esperan goles de Argentina en ambos tiempos. Además, no extrañaría que los de Scaloni consigan mantener su valla invicta.

Más de 4.5 goles

Ante las diferencias entre las selecciones, es probable que Argentina anote más de 4.5 goles. La última vez que se cumplió ese pronóstico fue en la victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni en casa ante Bolivia (6-0).

Además, Puerto Rico recibió al menos dos goles en tres de sus anteriores seis presentaciones. Asimismo, los centroamericanos recibieron más de 2.5 goles en siete de sus ocho derrotas más recientes por parte de selecciones más débiles que Argentina.

Apuesta 1: Puerto Rico vs Argentina: Argentina anota más de 4.5 goles – 2.08 vía Stake

Más de 1.5 goles en el 1T

Se espera una Argentina volcada al ataque, por lo que se podrían anotar más de 1.5 goles en la primera parte. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos de los campeones del mundo ante equipos de Concacaf. Esto se dio en los duelos frente a El Salvador (3-0) y Guatemala (1-4) previos a la Copa América.

Apuesta 2: Puerto Rico vs Argentina: Más de 1.5 goles en el primer tiempo – 1.52 vía Stake

Duelo con valla invicta

Argentina no recibió goles en cuatro de sus últimas cinco victorias y Puerto Rico no anotó en sus anteriores tres derrotas, por lo que el partido podría terminar con una valla invicta. Esto también se dio en los dos duelos más recientes de los albicelestes ante un equipo de Concacaf (2-0 vs Canadá en Copa América).

Apuesta 3: Puerto Rico vs Argentina: No anotan ambos equipos – 1.32 vía Stake

Cuotas: Puerto Rico vs Argentina





Resultado Cuotas Puerto Rico 51.00 Empate 31.00 Argentina --

Puerto Rico vs Argentina: Enfrentamientos directos

Este será el primer encuentro entre ambas selecciones.