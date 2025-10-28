Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo Racing vs Flamengo, correspondiente al choque de vuelta por la primera semifinal de la Copa Libertadores que se jugará el miércoles 29 de octubre en el Estadio Juan Domingo Perón.

Menos de 9.5 córners - 1.80 vía Stake

- 1.80 vía Stake Menos de 2.5 goles en total - 1.62 vía Stake

- 1.62 vía Stake Ambos equipos no marcan - 1.75 vía Stake

Análisis de apuestas: Racing vs Flamengo

Luego de perder por la mínima el partido de ida gracias a un autogol, Racing de Argentina recibirá en “El Cilindro” de Avellaneda al Flamengo brasileño con la misión de dar vuelta a la semifinal de la Copa Libertadores y clasificar a la final del torneo por primera vez en más de 50 años.

Para preparar mejor el encuentro, Racing no vio acción este fin de semana en el torneo local y confían en lograr la ansiada remontada en casa ante uno de los grandes favoritos a conquistar la competición.

Por su parte, Flamengo perdió el pasado fin de semana con Fortaleza en el Brasileirao con un equipo lleno de suplentes. Cabe recordar que, en cuartos de final, los brasileños superaron a Estudiantes de La Plata y la Academia a Vélez Sarsfield.

Ante las características de los equipos, y todo lo que está en juego, se espera que sea un partido muy cerrado, aunque Flamengo por la calidad de su plantilla aparece como el favorito en las apuestas.

Poco movimiento en las esquinas

Tomando en cuenta que el choque en la previa se asoma de mucho roce fuerte en la mitad del campo, es posible que ambos conjuntos no cuenten con muchas chances por la vía de los tiros de esquina.

Si bien es cierto que Flamengo tuvo 10 córners a favor una semana atrás en Maracaná, esta vez de visitante, y con la ventaja en el marcador global a su favor, es posible que decida centrar sus esfuerzos en eliminar las intentonas de Racing desde el centro del terreno para evitar así el peligro en su área.

Además, se debe mencionar que en el duelo como local de Racing en cuartos de final solo se cobraron seis córners.

Apuesta 1: Racing vs Flamengo: Menos de 9.5 córners - 1.80 vía Stake

Pocos goles

Se espera un encuentro cerrado, intenso y parejo, por lo que existe una alta probabilidad de que se anoten pocos goles en el cotejo. Esto tomando en consideración que Flamengo defenderá con todo la ventaja conseguida en la ida; además de que, en ofensiva, y a pesar de tener jugadores interesantes en ataque, el equipo brasileño ha ganado apenas dos de sus cinco partidos a domicilio en lo que va de torneo.

De igual manera, se debe señalar que no se superó esa cantidad de goles en nueve de los últimos diez duelos de Racing, así como en cuatro de los seis más recientes del Fla.

Apuesta 2: Racing vs Flamengo: Menos de 2.5 goles en total - 1.62 vía Stake

Duelo con valla invicta

Racing tiene muchas chances de dejar su arco en cero por lo que ha mostrado Flamengo en sus más recientes presentaciones, además de la línea defensiva del cuadro argentino que es muy fuerte en casa.

Además, la Academia tiene la necesidad de buscar al menos un gol para igualar la serie, por lo que pudiera repetirse el mismo resultado de la ida, esta vez en favor del sueño de casa.

Este pronóstico se cumplió en nueve de los últimos diez encuentros de Racing y en cinco de los anteriores seis del cuadro brasileño.

Apuesta 3: Racing vs Flamengo: Ambos equipos no marcan - 1.75 vía Stake

Historial de enfrentamientos

A lo largo de la historia, Racing y Flamengo se enfrentaron 7 veces en competencias internacionales, que dejó un saldo de un triunfo para Racing, dos para Flamengo, y cuatro empates. No obstante, Racing terminó ganando las dos series mano a mano en la que ambos equipos se vieron las caras.