Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Real Madrid vs Valencia, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga que se jugará el sábado 1 de noviembre en el Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Valencia





Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.70 vía Stake

- 1.70 vía Stake Kylian Mbappé anotará el primer gol - 3.00 vía Stake

- 3.00 vía Stake Más de 19.5 remates del Real Madrid - 1.95 vía Stake

Análisis de apuestas Real Madrid vs Valencia

Real Madrid se medirá al Valencia en un encuentro de la jornada 11 de LaLiga. Los blancos quieren extender su buen momento y mantener su ventaja en la cima de la clasificación, mientras que el equipo ché buscará dar la sorpresa para salir de la zona de descenso.

Los líderes llegan con cinco victorias consecutivas, aunque no todo es color de rosa por los rumores de problemas internos. Los dirigidos por Xabi Alonso vienen de vencer al Barcelona (2-1) en el clásico y ganaron todos los compromisos disputados en el Bernabéu tanto en LaLiga como en Champions League.

Por su parte, Valencia apenas tiene dos triunfos en la competición. El equipo dirigido por Carlos Corberán suma cinco presentaciones sin ganar en Liga. En la pasada fecha, el cuadro ché cayó ante Villarreal (0-2), aunque venció entre semana al débil Macarena (0-5) en la Copa del Rey.

Es importante señalar que, en la temporada anterior, el Valencia dio la sorpresa en este escenario, pero se espera una historia totalmente diferente por la actualidad de ambos equipos.

Goles del Real Madrid

Por el poderío ofensivo de los blancos, y el mal momento de los visitantes, no extrañaría que Real Madrid anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico en sus triunfos frente a Real Oviedo (0-3), Levante (1-4) y Villarreal (3-1).

Asimismo, se debe mencionar que Valencia recibió más de 2.5 goles en su visita al FC Barcelona (6-0).

Apuesta 1: Real Madrid vs Valencia: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.70 vía Stake

Mbappé abre el marcador

Por el buen momento que atraviesa Kylian Mbappé es probable que anote el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de los merengues, así como en el triunfo en casa ante Osasuna.

Cabe mencionar que el francés el actual goleador de LaLiga con 11 tantos en 10 presentaciones.

Apuesta 2: Real Madrid vs Valencia: Kylian Mbappé anotará el primer gol - 3.00 vía Stake

Más de 19.5 remates

Ante el estilo de juego que tiene Real Madrid, y el fútbol que vienen mostrando en las últimas semanas, es probable que culminen el duelo con más de 19.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas tres presentaciones, donde se incluyen dos compromisos en el Bernabéu.

Apuesta 3: Real Madrid vs Valencia: Más de 19.5 remates del Real Madrid - 1.95 vía Stake

Cuotas Real Madrid vs Valencia





Resultado Cuotas Real Madrid 1.17 Empate 8.15 Valencia 12.50

Real Madrid vs Valencia: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 200 oportunidades. El balance es de 106 victorias del Real Madrid, 41 empates y 53 triunfos del Valencia. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: