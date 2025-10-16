Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Roma vs Inter, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A que se jugará este sábado 18 de octubre en el Olímpico de la capital italiana.

Menos de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

Resultado primera mitad - Empate – 2.10 vía Stake

Más de 8.5 córners – 1.70 vía Stake

Análisis de apuestas: Roma vs Inter

Roma recibe la visita del Inter en un atractivo partido de la séptima fecha de la Serie A. Los dos equipos llegan con tres victorias consecutivas en el campeonato, pero los locales solo han perdido un partido.

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini vienen de superar a la Fiorentina en su último duelo antes de la fecha FIFA. Además, en su anterior compromiso en casa los de la capital derrotaron al Verona (2-0). Roma se ubica en la segunda posición con 15 puntos, los mismos que suma Napoli, pero con peor diferencial de goles.

Por su parte, Inter derrotó al Cremonese (4-1) en la jornada anterior y la semana pasada perdió en penales con Atlético de Madrid en un amistoso. Los Neroazzuros también vencieron al Cagliari en su duelo más reciente fuera de casa y se encuentran en la cuarta posición con 12 puntos.

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido muy parejo, aunque se debe destacar que Inter es el conjunto favorito en las apuestas y se llevó los tres puntos en las últimas dos visitas a la capital italiana.

Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, y las características del partido, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las tres presentaciones de la Roma como local en la Serie A.

Además, en el encuentro más reciente del Inter fuera de casa y en los últimos dos encuentros ante la Roma se marcaron menos de 2.5 goles.

Apuesta 1: Roma vs Inter: Menos de 2.5 goles - 1.75 vía Stake

Empate en el 1T

Se espera un partido parejo, por lo que podría terminar igualado el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en dos presentaciones de la Roma como local en la Serie A. Además, también se dio en dos de los últimos cuatro compromisos entre estos clubes.

Apuesta 2: Roma vs Inter: Resultado primera mitad - Empate – 2.10 vía Stake

Más de 8.5 córners

Por todo lo que se espera del partido, y el fútbol que practican ambos clubes, no extrañaría que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas tres presentaciones de la Roma.

De igual manera, se superó esa cifra en tres de los anteriores cuatro encuentros del Inter en la Serie A.

Apuesta 3: Roma vs Inter: Más de 8.5 córners - 1.70 vía Stake

Resultado Cuotas Roma 3.35 Empate 3.15 Inter 2.25

Roma vs Inter: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 211 oportunidades. El balance es de 60 victorias de la Roma, 57 empates y 94 triunfos del Inter. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: