Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Rusia vs Perú, que se jugará este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Rusia anota más de 1.5 goles - 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas: Rusia vs Perú

Rusia se medirá con Perú en un compromiso amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Se trata de una prueba interesante para el equipo blanquirrojo que se encuentra en plena transición y renovación de cara a la eliminatoria del Mundial 2030.

La selección local goleó a Bolivia (3-0) en su último encuentro amistoso. Cabe mencionar que los dirigidos por Valeri Karpin no participaron de la eliminatoria al Mundial por la sanción de FIFA y UEFA. Este equipo cuenta con jugadores importantes como Aleksandr Golovin, Matvey Safonov o Konstantin Tyukavin.

Por el lado de Perú, se debe destacar que es un nuevo duelo bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, quien trabaja como interino hasta la llegada del entrenador que iniciará el nuevo proceso. La bicolor cayó en su último amistoso frente a Chile (2-1) en Santiago.

En la selección peruana resaltan nombres como Fabio Gruber, quien es una de las novedades, así como Adrián Ugarriza, Pedro Gallese, Piero Quispe o Yordy Reina. Un punto a tomar en cuenta es que la bicolor tuvo poco tiempo de preparación por los problemas en su viaje, algo que podría incidir en el desarrollo del partido.

Al tratarse de un amistoso, se espera un partido abierto y con varias ocasiones de gol. Por el poderío de su plantilla, y los antecedentes más recientes, Rusia aparece como la selección favorita.

Goles de ambos equipos

Por los anteriores compromisos de los rusos, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las seis presentaciones más recientes de los dirigidos por Valeri Karpin. Además, esto también se dio en el último amistoso de la bicolor.

Apuesta 1: Rusia vs Perú: Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Rusia, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus cinco amistosos más recientes, donde se incluye la victoria frente a Bolivia (3-0) en la pasada fecha FIFA.

Asimismo, se debe mencionar que en dos de los anteriores tres encuentros se anotaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Rusia vs Perú: Más de 2.5 goles – 2.00 vía Stake

Goles de Rusia

Se espera un duelo dominado por Rusia al jugar en casa, así que podría anotar más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus tres duelos más recientes, así como en ocho de sus últimas diez presentaciones.

Apuesta 3: Rusia vs Perú: Rusia anota más de 1.5 goles - 1.80 vía Stake

Resultado Cuotas Rusia 1.63 Empate 3.80 Perú 5.30

Rusia vs Perú: Enfrentamientos directos

Este será el primer duelo entre ambas selecciones.