Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Slavia Praga vs Arsenal, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará el martes 4 de noviembre en el Eden Arena.

Arsenal gana sin recibir goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Arsenal anotará en ambas mitades - 1.95 vía Stake

- 1.95 vía Stake Medio Tiempo/Tiempo completo - Arsenal - 1.87 vía Stake

Análisis de apuestas: Slavia Praga vs Arsenal

Slavia Praga recibe la visita del Arsenal en un encuentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los checos tienen dos empates y una derrota en la competición, mientras que el equipo londinense ganó sus tres encuentros.

Los locales se ubican en el puesto 28 con dos puntos. El pasado fin de semana derrotó a Ostrava (2-0) en el torneo checo, mientras que en la última jornada igualó sin goles en su visita al Atalanta.

Por su parte, Arsenal llega con siete triunfos al hilo sin recibir goles. Los dirigidos por Mikel Arteta vienen de superar al Burnley (0-2) en la Premier League y en la fecha anterior golearon al Atlético de Madrid (4-0) en el Emirates Stadium. Se ubican en la cuarta casilla con nueve unidades.

Por las diferencias entre ambos equipos, no hay duda que Arsenal es el gran favorito. Además, se esperan varios goles del equipo inglés.

Triunfo sin recibir goles

Arsenal no tiene goles en contra en la Champions League, por lo que podrías conseguir un nuevo triunfo dejando su valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas siete presentaciones entre todas las competiciones.

De igual manera, se debe destacar que Slavia Praga no anotó en sus dos duelos más recientes en la Champions League.

Apuesta 1: Slavia Praga vs Arsenal: Arsenal gana sin recibir goles – 1.85 vía Stake

Goles en ambos tiempos

Ante el poderío ofensivo del Arsenal, y su buen momento, no extrañaría que anoten goles en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en su triunfo frente al Olympiacos (2-0) en la segunda fecha de la competición.

Asimismo, es importante señalar que en su derrota frente al Inter de Milán (3-0) en la segunda jornada los checos recibieron goles en ambos tiempos.

Apuesta 2: Slavia Praga vs Arsenal: Arsenal anotará en ambas mitades - 1.95 vía Betano

Dominio total

Por las diferencias entre ambos equipos, se espera que Arsenal termine arriba en el marcador tanto al cierre del primer tiempo como en el final del partido. Ese pronóstico se cumplió en su última presentación frente al Burnley, así como en el triunfo ante Olympiacos.

Además, esto se dio en la derrota de Slavia Praga frente al Inter (3-0), que es el otro rival complicado que ha enfrentado en la Champions.

Apuesta 3: Slavia Praga vs Arsenal: Medio Tiempo/Tiempo completo - Arsenal - 1.87 vía Betano

Resultado Cuotas Slavia Praga 11.00 Empate 5.80 Arsenal 1.27

Slavia Praga vs Arsenal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 4 ocasiones. El récord es de 2 victorias del Arsenal y 2 empates. Los resultados de esos partidos fueron los siguientes: