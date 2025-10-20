Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Sport Huancayo vs Alianza Lima, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este lunes 20 de octubre en el IPD Huancayo.

Pronósticos: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Más de 2.5 goles – 1.95 vía Stake

Ambos equipos marcan – 1.75 vía Stake

Menos de 8.5 córners - 1.60 vía Stake

Análisis de apuestas Sport Huancayo vs Alianza Lima

Sport Huancayo recibe la visita de Alianza Lima en un duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales vienen de perder dos de sus tres presentaciones más recientes, mientras que los blanquiazules vienen de ganar la pasada semana en casa.

El equipo local cayó ante Sport Boys (2-1), pero goleó a Alianza Huánuco (5-1) en su anterior duelo en este escenario. Los dirigidos por Richard Pellejero se encuentran en la decimosegunda casilla con 15 puntos, por lo que quieren acercarse a la zona alta de la clasificación.

Por su parte, Alianza Lima viene de vencer a Sport Boys (3-1), pero cayó con Alianza Huánuco (2-1) en su anterior duelo fuera de casa. Los dirigidos por Néstor Gorosito se ubican en la cuarta posición con 21 puntos.

Cabe mencionar que Alianza Lima derrotó a este rival en tres de los últimos cuatro enfrentamientos. En el pasado Torneo Apertura, el duelo entre ambos terminó en un empate sin goles. En esta oportunidad se espera otro encuentro parejo, por lo que no hay un claro favorito.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro compromisos de Sport Huancayo, así como en las anteriores seis presentaciones de los blanquiazules.

También se superó esa cantidad de goles en dos de los cuatro partidos más recientes entre ambos.

Apuesta 1: Sport Huancayo vs Alianza Lima: Más de 2.5 goles - 1.95 vía Stake

Duelo sin valla invicta

Ante los últimos resultados, es probable que anoten ambos equipos. Esto se dio en los anteriores cuatro encuentros de Sport Huancayo y en las cinco presentaciones más recientes de los dirigidos por Gorosito.

También ambos equipos anotaron en uno de los últimos dos enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta 2: Sport Huancayo vs Alianza Lima: Ambos equipos marcan – 1.75 vía Stake

Menos de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus anteriores resultados, no extrañaría que se cobren menos de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos de estos clubes.

Apuesta 3: Sport Huancayo vs Alianza Lima: Menos de 8.5 córners - 1.60 vía Stake

Cuotas: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Sport Huancayo 2.45 Empate 3.40 Alianza Lima 2.75

Sport Huancayo vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 41 oportunidades. El balance es de 11 victorias de Sport Huancayo, 11 empates y 19 triunfos de Alianza Lima. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: