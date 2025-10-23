Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Sporting Cristal vs Universitario, correspondiente a un duelo reprogramado de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este jueves 23 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo

Pronósticos: Sporting Cristal vs Universitario





Ambos equipos marcan – 2.05 vía Stake

– 2.05 vía Stake Resultado primera mitad – Empate – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Más de 9.5 córners - 1.95 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs Universitario

Sporting Cristal y Universitario se verán las caras en un duelo reprogramado de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En este clásico se juegan las aspiraciones de ambos equipos en el segundo semestre del año.

Los celestes quieren conseguir un triunfo que les permita meterse en la pelea por el campeonato. Los dirigidos por Paulo Autori derrotaron al Deportivo Garcilaso (0-1) en su último compromiso, mientras que en el partido más reciente en casa superaron a Ayacucho (3-0). Se encuentran en la cuarta posición con 22 unidades.

Por su parte, Universitario llega con seis victorias consecutivas y nueve encuentros sin perder. Los cremas vienen de derrotar a Ayacucho (2-1) en su duelo más reciente, mientras que en la anterior presentación como local la U derrotó a Alianza Atlético (0-2). Se ubican en la cima con 33 puntos.

Cabe mencionar que la U derrotó a Sporting Cristal (2-0) en el Torneo Apertura, mientras que en el penúltimo clásico los celestes se quedaron con el triunfo. Para esta ocasión se espera otro encuentro parejo, aunque por su buena racha los Cremas son favoritos.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en uno de los dos duelos más recientes de Sporting Cristal. Además, también se dio en tres de las últimas cinco presentaciones de Universitario.

También anotaron ambos equipos en dos de los anteriores tres compromisos de los Celestes.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Universitario: Ambos equipos marcan - 2.05 vía Stake

Empate en la primera mitad

Se espera un partido parejo, por lo que podría culminar empatada la primera parte. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco compromisos de Sporting Cristal. Además, esto se dio en los tres encuentros más recientes de Universitario.

De igual forma el primer tiempo terminó empatado en el clásico disputado en el pasado Torneo Apertura.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Universitario: Resultado primera mitad – Empate – 2.00 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de ambos equipos, es probable que se cobren más 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro encuentros de Sporting Cristal, así como en dos de los cuatro duelos más recientes de la U.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs Universitario: Más de 9.5 córners - 1.95 vía Stake

Cuotas: Sporting Cristal vs Universitario





Resultado Cuotas Sporting Cristal 3.65 Empate 2.70 Universitario 2.40

Sporting Cristal vs Universitario: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 69 oportunidades. El balance es de 21 victorias de Sporting Cristal, 28 empates y 20 triunfos de Universitario. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: