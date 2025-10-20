Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Universitario vs Ayacucho, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este lunes 20 de octubre en el Monumental.

Universitario ganará a cero – 1.42 vía Stake

Universitario marcará más de 2.5 goles – 1.77 vía Stake

Universitario ganará ambas mitades - 1.90 vía Stake

Análisis de apuestas Universitario vs Ayacucho

Universitario quiere extender su racha positiva cuando reciba al alicaído Ayacucho en duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas llegan con cinco victorias consecutivas, mientras que sus rivales perdieron tres de sus cinco presentaciones más recientes.

Los dirigidos por Jorge Fossati necesitan al menos tres triunfos o una combinación de resultados para asegurar el tricampeonato en las próximas fechas. La U viene de vencer a Alianza Atlético (0-2) y Juan Pablo II (3-0) en sus anteriores presentaciones y se ubican en la cima con 30 puntos, cuatro más que Cusco FC.

Por su parte, Ayacucho empató con AD Tarma (2-2) en su duelo más reciente y cayó con Sporting Cristal (3-0) en su última visita del Torneo Clausura. Los dirigidos por Sergio Castellanos se encuentran en la decimoséptima casilla con apenas 11 unidades.

Cabe mencionar que, en el Apertura la U, se quedó con el triunfo ante este rival por la mínima diferencia. En esta oportunidad, todo apunta a un triunfo contundente de los actuales campeones.

Triunfo con valla invicta

Por el buen momento de Universitario, y los resultados más recientes, es probable que la U consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones de los cremas, así como en el duelo ante este rival del Torneo Apertura.

Además, Ayacucho no marcó en sus anteriores tres derrotas donde se incluye el partido con Sporting Cristal como visitante (3-0).

Apuesta 1: Universitario vs Ayacucho: Universitario ganará a cero - 1.42 vía Stake

Más de 2.5 goles de la U

Al jugar en casa, se espera un cuadro de la U volcado al ataque, por lo que podrían anotar más de 2.5 goles. Además, se debe tomar en consideración los problemas defensivos que ha mostrado Ayacucho en el semestre.

Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos victorias como local de los dirigidos por Fossati, así como en las anteriores dos derrotas del cuadro visitante.

Apuesta 2: Universitario vs Ayacucho: Universitario marcará más de 2.5 goles – 1.77 vía Stake

Triunfo en ambas mitades

Por las diferencias entre los planteles, y las características del partido, es probable que Universitario gane ambos tiempos. Cabe mencionar que Ayacucho terminó en las dos mitades abajo en el marcador en una de sus dos derrotas más recientes.

Apuesta 3: Universitario vs Ayacucho: Universitario ganará ambas mitades - 1.90 vía Stake

Cuotas: Universitario vs Ayacucho





Resultado Cuotas Universitario 1.10 Empate 9.25 Ayacucho 20.00

Universitario vs Ayacucho: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 38 oportunidades. El balance es de 14 victorias de Universitario, 12 empates y 12 triunfos de Ayacucho. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: