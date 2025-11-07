Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Universitario vs Deportivo Garcilaso, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este viernes 7 de noviembre en el Monumental.

Más de 2.5 goles – 1.45 vía Stake

– 1.45 vía Stake Universitario ganará a cero - 1.65 vía Stake

- 1.65 vía Stake Más de 8.5 córners - 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas: Universitario vs Deportivo Garcilaso

Universitario se enfrenta al Deportivo Garcilaso con la misión de regalarle un nuevo triunfo a su afición en una temporada espectacular. Los cremas quieren seguir celebrando el tricampeonato ante un equipo que viene de perder tres de sus cinco compromisos más recientes.

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan con ocho victorias consecutivas en el campeonato. En su última presentación, la U derrotó a AD Tarma (1-2), mientras que en el anterior encuentro en el Nacional superó a Ayacucho (2-1). Los cremas se encuentran en la cima con 39 puntos y se consagraron en la temporada con 78 unidades.

Por su parte, Deportivo Garcilaso derrotó a AD Tarma (1-0) en su encuentro más reciente, pero cayó ante Ayacucho (4-2) en su última presentación fuera de casa. Se ubican en la séptima casilla del Clausura con 24 puntos.

Cabe mencionar que Universitario derrotó al Garci en sus dos encuentros más recientes. Es muy probable que la historia se repita por la gran temporada de la U, aunque se deben tomar en cuenta las características del duelo.

Más de 2.5 goles

Por las características de los equipos, y al tratarse de la jornada 18, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos ocho compromisos disputados por el equipo dirigido por Jorge Fossati.

Además, en tres de las cuatro derrotas más recientes del Deportivo Garcilaso se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Universitario vs Deportivo Garcilaso: Más de 2.5 goles – 1.45 vía Stake

La U no recibirá goles

Por los resultados que consiguió Universitario en el Monumental, es probable que la U se quede con el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco compromisos más recientes del equipo crema frente a su afición.

De igual forma, El Garci no anotó en dos de sus anteriores cuatro derrotas del semestre.

Apuesta 2: Universitario vs Deportivo Garcilaso: Universitario ganará a cero - 1.65 vía Stake

Más de 8.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones de la U. También se dio en el último encuentro del Deportivo Garcilaso, así como el duelo más reciente entre ambos en este mismo escenario.

Apuesta 3: Universitario vs Deportivo Garcilaso: Más de 8.5 córners - 1.80 vía Stake

Resultado Cuotas Universitario 1.15 Empate 7.55 Deportivo Garcilaso 16.50

Universitario vs Deportivo Garcilaso: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 5 ocasiones. El récord es de 2 victorias de Inter y 3 empates.