Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de PSG vs Tottenham, correspondiente a la Supercopa de Europa que se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Friuli (Bluenergy Stadium) de Udine.

Pronósticos: PSG vs Tottenham





PSG anota más de 2.5 goles – 2.12 vía Te Apuesto

– 2.12 vía Te Apuesto PSG anota el primer gol – 1.40 vía Te Apuesto

– 1.40 vía Te Apuesto Gol de Ousmane Dembélé – 1.97 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas PSG vs Tottenham

PSG y Tottenham se enfrentarán en la Supercopa de Europa. Los parisinos intentarán mostrar el mismo fútbol que los llevó a ganar el triplete, mientras que el cuadro inglés quiere dar el gran golpe sobre la mesa en medio del comienzo de una nueva era bajo el mando de Thomas Frank.

Los dirigidos por Luis Enrique disputan su primer compromiso oficial tras la participación en el Mundial de Clubes. Los parisinos tienen sed de revancha por la derrota que sufrieron frente al Chelsea (3-0) en la final de esa competición.

Cabe mencionar que el PSG viene de vivir una temporada de ensueño y ganó siete de sus nueve compromisos más recientes sin recibir goles. Por la calidad de su plantilla, aparecen como los grandes favoritos.

Por su parte, Tottenham jugó seis amistosos en la pretemporada con un balance de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. El cuadro londinense cayó en su último compromiso por goleada frente al Bayern Múnich.

Ante las características del partido, y el estilo que tienen ambos equipos, se esperan más de 2.5 goles. Asimismo, es muy probable que PSG se quede con la victoria.

Goles del PSG

Por los antecedentes más recientes, y el poderío ofensivo del PSG, es probable que los parisinos anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus últimos cuatro partidos, donde destaca su victoria más reciente frente al Real Madrid (4-0).

De igual forma, los dirigidos por Luis Enrique anotaron más de 2.5 goles en la final de Copa Francia ante Reims (3-0) y en el partido por la “orejona” en la Champions League frente al Inter de Milán (5-0).

Apuesta 1: PSG vs Tottenham: PSG anota más de 2.5 goles – 2.12 vía Te Apuesto

PSG abre el marcador

Ante las actuaciones del PSG en la temporada pasada y en el Mundial de Clubes, es probable que los de Luis Enrique anoten el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en siete de sus últimos nueve encuentros.

Además, los Spurs recibieron el primer gol en el cierre de su pretemporada frente al Bayern Múnich (4-0).

Apuesta 2:PSG vs Tottenham: PSG anota el primer gol – 1.40 vía Te Apuesto

Gol de Dembélé

No extrañaría que Ousmane Dembélé anote en cualquier momento al ser la referencia ofensiva del PSG, además del buen momento que vivió en la temporada pasada y el rendimiento en el Mundial de Clubes.

Es importante señalar que Dembélé anotó 34 goles en la campaña pasada y es uno de los firmes candidatos a ganar el Balón de Oro.

Apuesta 3: PSG vs Tottenham: Gol de Ousmane Dembélé – 1.97 vía Te Apuesto

Cuotas: PSG vs Tottenham

PSG vs Tottenham: Enfrentamientos directos

El único duelo entre ambos fue un amistoso del 2017 que terminó en triunfo del cuadro inglés (2-4).