Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Racing Club vs Peñarol, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugará este martes 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda (Estadio Presidente Perón).

Análisis de apuestas Racing Club vs Peñarol

Racing recibe la visita de Peñarol en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie está abierta porque los uruguayos llegan con una corta ventaja (1-0) tras su victoria en un igualado compromiso en la ida.

Los dirigidos por Gustavo Costas no viven su mejor momento, pero intentarán mostrar el buen fútbol que los llevó a consagrarse en la Copa Sudamericana de la temporada pasada. La Academia viene de perder frente a Tigre (1-2) en el torneo argentino y solo tiene una victoria en sus últimas cinco presentaciones.

Por su parte, Peñarol cortó una racha de seis partidos sin perder tras caer frente a Boston River (2-1), pero con una alineación llena de suplentes. Además, se debe tomar en cuenta que los uruguayos perdieron un solo duelo fuera de casa en la fase de grupos del torneo, pero fue justamente en Argentina ante Vélez (2-1).

Ante las características del partido, la necesidad de Racing y el nivel de ambos equipos, no extrañaría que se anoten varios goles. Asimismo, es importante tomar en cuenta que los locales son claros favoritos.

Más de 2.5 goles

Por la capacidad ofensiva de Racing, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro duelos de los dirigidos por Costas y también se dio en dos de sus tres presentaciones en el Cilindro por la fase de grupos.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en tres de las anteriores cuatro presentaciones del Peñarol.

Apuesta 1: Racing Club vs Peñarol: Más de 2.5 goles – 2.04 vía Te Apuesto

Racing abre el marcador

Se espera un Racing volcado al ataque desde el primer minuto, por lo que podrían abrir el marcador. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos dos encuentros en el Cilindro de Avellaneda y en dos de sus tres partidos como local en la fase de grupos.

Apuesta 2:Racing Club vs Peñarol: Racing anota el primer gol – 1.41 vía Te Apuesto

Tarjetas en el 1T

Es probable un partido con varias tarjetas por el típico juego que se da entre clubes argentinos y uruguayos. Por esa razón, no extrañaría que el primer tiempo termine con más de 2.5 tarjetas. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de La Academia, donde se incluye la ida de esta serie.

De igual manera, esto se dio en dos de los últimos tres compromisos de Peñarol.

Apuesta 3: Racing Club vs Peñarol: Más de 2.5 tarjetas en la Primera mitad – 1.94 vía Te Apuesto

Cuotas: Racing Club vs Peñarol

Resultado Cuotas Racing 1.48 Empate 3.096 Peñarol 7.58

Racing Club vs Peñarol: Enfrentamientos directos

Este será el sexto duelo entre ambos. El balance es de 1 triunfo para Racing, 2 victorias de Peñarol y 2 empates. Los resultados de esos cuatro partidos fueron los siguientes: