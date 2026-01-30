Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Real Madrid vs Rayo Vallecano, un duelo correspondiente a la jornada 22 de LaLiga que se jugará este domingo 1 de febrero en el Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid gana a cero - 2.12 vía Te Apuesto

Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.92 vía Te Apuesto

Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.44 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid buscará una victoria para seguir cerca de la cima cuando se enfrente al Rayo Vallecano en duelo de la jornada 22 de LaLiga. Será un partido entre equipos que llegan en mal momento porque os blancos vienen de caer en la Champions League, mientras que los visitantes tienen tres derrotas consecutivas.

Los blancos llegan con cinco triunfos consecutivos en LaLiga, pero perdieron entre semana con Benfica (4-2) en la Champions. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa superaron el pasado fin de semana al Villarreal (0-2) y se ubican en la segunda posición con 51 puntos, solo uno por debajo del líder Barcelona.

Por su parte, Rayo Vallecano se encuentra en la decimosexta posición y suma 22 unidades, apenas una por encima de la zona de descenso, así que necesitan los puntos. El cuadro visitante viene de perder frente al Celta de Vigo (3-0) y Osasuna (1-3).

Cabe mencionar que, en la primera vuelta, estos equipos igualaron sin goles, pero en esta ocasión Real Madrid es el equipo favorito por el fútbol que muestran en el Bernabéu, donde cuentan con cuatro triunfos consecutivos.

Triunfo con valla invicta

Por los anteriores resultados de ambos equipos, no extrañaría que los blancos consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en las dos victorias más recientes del equipo merengue en LaLiga.

Asimismo, Rayo Vallecano no marcó en cuatro de sus anteriores cinco derrotas entre LaLiga y Copa del Rey.

Apuesta 1: Real Madrid vs Rayo Vallecano: Real Madrid gana a cero - 2.12 vía Te Apuesto

Goles merengues

Ante el poderío ofensivo de los dirigidos por Arbeloa, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones en el Bernabéu, así como en dos de los últimos cinco compromisos ligueros frente a su afición.

Además, Rayo Vallecano recibió más de 2.5 goles en dos de sus anteriores tres derrotas.

Apuesta 2: Real Madrid vs Rayo Vallecano: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.92 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Kylian Mbappé vive una temporada inolvidable, por lo que podría anotar en cualquier momento. El ariete tiene siete goles en los anteriores cinco compromisos entre todas las competiciones. Cabe mencionar que el francés suma 21 tantos en LaLiga y un total de 34 en la campaña.

Apuesta 3: Real Madrid vs Rayo Vallecano: Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento - 1.44 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas Real Madrid 1.28 Empate 5.65 Rayo Vallecano 10.90

Real Madrid vs Rayo Vallecano: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 47 oportunidades. El balance es de 33 victorias del Real Madrid, 7 empates y 7 triunfos del Rayo Vallecano. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: