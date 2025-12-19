Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Real Madrid vs Sevilla, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga que se jugará este sábado 20 de diciembre en el Bernabéu.

Real Madrid gana a cero - 2.16

Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.71

Real Madrid – Más de 6.5 córners - 1.64

Análisis de apuestas Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid recibe la visita del Sevilla en un partido de la jornada 17 de LaLiga. Los merengues quieren cerrar el año muy cerca del liderato, mientras que el cuadro visitante buscará no perder terreno en la lucha por los puestos europeos.

Los dirigidos por Xabi Alonso llegan con dos triunfos consecutivos frente al Alavés (1-2) en la fecha anterior y CF Talavera (2-3) en Copa del Rey, con lo que lograron salir de su mal momento. Los blancos se ubican en la segunda casilla con 39 puntos, a cuatro del líder Barcelona.

Por su lado, Sevilla se encuentra en la novena posición con 20 unidades. Los dirigidos por Matías Almeyda golearon el pasado fin de semana al Real Oviedo (4-0), pero cayeron con Alavés (1-0) en la Copa del Rey.

Es importante señalar que Real Madrid tiene tres triunfos al hilo frente al Sevilla y ganó todos sus compromisos ligueros en casa. Se espera que esa historia se vuelva a repetir ante el fútbol que muestran los de Xabi en el Bernabéu. También todo apunta a un duelo con varios goles.

Victoria con valla invicta

Por el momento que vive Real Madrid, y el juego que muestra en casa, no extrañaría que consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro partidos de la temporada en el Bernabéu, donde destaca la última victoria frente a su afición (4-0 vs Valencia).

Asimismo, Sevilla no marcó en dos de sus anteriores tres derrotas.

Apuesta 1: Real Madrid vs Sevilla: Real Madrid gana a cero - 2.16

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo del Real Madrid, es probable que los blancos anoten más de 2.5 goles a pesar de la irregularidad de las últimas semanas. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro victorias de los merengues.

También se cumplió en dos de los tres triunfos más recientes de los dirigidos por Xabi Alonso en casa.

Apuesta 2: Real Madrid vs Sevilla: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.71

Más de 6.5 córners

Ante el estilo de juego que tiene el Real Madrid, y sus antecedentes más recientes, es probable que cobren más de 6.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Xabi Alonso.

De igual manera, esto se dio en el anterior duelo entre ambos.

Apuesta 3: Real Madrid vs Sevilla: Real Madrid – Más de 6.5 córners - 1.64

Cuotas Real Madrid vs Sevilla





Resultado Cuotas Real Madrid 1.23 Empate 6.28 Sevilla 11.76

Real Madrid vs Sevilla: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 177 oportunidades. El balance es de 99 victorias del Real Madrid, 30 empates y 48 triunfos del Sevilla. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: