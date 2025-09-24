Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Real Oviedo vs Barcelona, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga que se disputará este jueves 25 de septiembre en el Estadio Carlos Tartiere.

Pronósticos: Real Oviedo vs Barcelona





Barcelona anota más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Gol de Robert Lewandowski – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Barcelona ganará a cero – 2.20 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Real Oviedo vs Barcelona

Real Oviedo se enfrenta al Barcelona en un duelo correspondiente a la sexta jornada de LaLiga. Los locales buscarán apenas su segunda victoria de la temporada, mientras que el cuadro blaugrana quiere extender su buen momento para mantenerse cerca del líder Real Madrid.

El cuadro carbayón perdió cuatro de sus cinco presentaciones y vienen de caer frente al Elche (1-0). Cabe mencionar que este equipo solo ha anotado un gol en la temporada y se ubican en la decimoctava casilla con 2 puntos.

Por su parte, Barcelona llega con tres victorias consecutivas entre LaLiga y la Champions League. Los blaugranas vienen de golear al Getafe (3-0) en casa y se ubican en la segunda posición con 13 unidades.

Un punto a tomar en consideración es que este será el primer duelo entre ambos luego de 24 años. Se espera una goleada de los catalanes por el buen momento que atraviesan y las diferencias entre las plantillas.

Goles del Barcelona

Por el poderío ofensivo de los catalanes, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro victorias de los dirigidos por Hansi Flick en este arranque de LaLiga.

Además, el Oviedo recibió más de 2.5 goles en su compromiso frente al Real Madrid en casa (0-3).

Apuesta 1: Real Oviedo vs Barcelona: Barcelona anota más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Olfato goleador

Se espera que Barcelona salga con variantes en el once inicial frente al Real Oviedo, pero Robert Lewandowski se mantendría como titular, por lo que podría anotar en cualquier momento. Es importante señalar que el polaco viene recuperando ritmo tras su lesión y ya tiene dos goles en LaLiga, los cuales consiguió en la goleada ante Valencia (6-0).

Apuesta 2:Real Oviedo vs Barcelona: Gol de Robert Lewandowski – 1.65 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Ante los resultados de ambos equipos en la temporada, es probable que Barcelona consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro victorias de los dirigidos por Hansi Flick.

Asimismo, se debe señalar que el Real Oviedo apenas tiene un gol en el campeonato.

Apuesta 3: Real Oviedo vs Barcelona: Barcelona ganará a cero – 2.20 vía Stake

Cuotas: Real Oviedo vs Barcelona

Resultado Cuotas Real Oviedo 9.75 Empate 7.25 Barcelona 1.23

Real Oviedo vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 76 oportunidades. El balance es de 24 victorias de Real Oviedo, 10 empates y 42 triunfos de Barcelona. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: