Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de River Plate vs Libertad, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará este jueves 21 de agosto en el Monumental.

Más de 2.5 goles – 1.80 vía Te Apuesto

– 1.80 vía Te Apuesto River Plate anota más de 1.5 goles – 1.49 vía Te Apuesto

– 1.49 vía Te Apuesto Gol de Sebastián Driussi en cualquier momento – 1.95 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas River Plate vs Libertad

River Plate saldrá con la intención de hacer valer su condición de favorito cuando se enfrente al Libertad de Paraguay en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie está totalmente abierta tras el empate sin goles de la ida disputada en Asunción.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo suman siete partidos consecutivos sin perder y vienen de vencer en casa a Godoy Cruz (4-2) en el torneo argentino. Además, el equipo millonario no recibió goles en cinco de sus seis presentaciones más recientes.

Un punto a tomar en cuenta es que River Plate terminó la fase de grupos con balance de una victoria y dos empates en los tres encuentros realizados en el Monumental de Núñez. El triunfo fue por goleada ante Independiente del Valle (6-2).

Por su parte, Libertad llega con una racha de seis compromisos sin perder y tres empates consecutivos. En el pasado fin de semana, los dirigidos por Sergio Aquino igualaron sin goles con Olimpia en la octava jornada del Clausura paraguayo.

Ante las características del partido, y las diferencias entre las plantillas, River Plate aparece como el gran favorito. Además, no extrañaría que los millonarios anoten varios goles.

Más de 2.5 goles

Se espera un duelo con más de 2.5 goles por el fútbol que muestra River Plate en casa y la necesidad que tienen ambos equipos de marcar. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro victorias más recientes de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Asimismo, esto se dio en dos de los anteriores cinco compromisos del equipo paraguayo.

Apuesta 1: River Plate vs Libertad: Más de 2.5 goles – 1.80 vía Te Apuesto

Goles de los locales

Ante el poderío ofensivo de River Plate, y su estilo de juego, es probable que los millonarios anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus anteriores cinco victorias, así como en el único triunfo en casa por la fase de grupos.

Apuesta 2:River Plate vs Libertad: River Plate anota más de 1.5 goles – 1.49 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Sebastián Driussi volvió con todo luego de recuperarse de su lesión, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. El ariete es la referencia ofensiva de los millonarios y anotó un doblete el pasado fin de semana frente a Godoy Cruz.

De igual forma, se debe mencionar que Driussi suma tres goles en la actual edición de la Copa Libertadores.

Apuesta 3: River Plate vs Libertad: Gol de Sebastián Driussi en cualquier momento – 1.95 vía Te Apuesto

Cuotas: River Plate vs Libertad

Resultado Cuotas River Plate 1.32 Empate 4.85 Libertad 10.19

River Plate vs Libertad: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 15 entre ambos y el décimo en Copa Libertadores. El balance es de 4 triunfos de Libertad, 2 empates y 9 victorias de River Plate. Los resultados de los últimos cinco partidos fueron los siguientes: