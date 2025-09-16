Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de River Plate vs Palmeiras, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Monumental de Núñez.

Pronósticos: River Plate vs Palmeiras





Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Resultado Primera mitad – Empate – 1.87 vía Stake

– 1.87 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.90 vía Stake

Análisis de apuestas River Plate vs Palmeiras

River Plate se enfrenta al Palmeiras en un gran partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se trata de un duelo entre dos de los favoritos a quedarse con el campeonato del torneo continental.

Cabe mencionar que los argentinos llegan con diez partidos sin perder, mientras que el cuadro brasileño llega con siete encuentros sin conocer la derrota. En los octavos de final, River eliminó a Libertad en penales, mientras que Palmeiras dejó en el camino a Universitario por un global de 4-0.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de ganar sus anteriores dos encuentros frente a San Martín de San Juan (2-0) y Estudiantes de La Plata (1-2) el pasado fin de semana en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Por su parte, Palmeiras tiene dos victorias en los anteriores tres encuentros. El pasado fin de semana, el Verdão derrotó a Internacional (4-1). Ante las características de ambos equipos se espera un partido abierto y con varios goles, aunque River es favorito por jugar en casa.

Goles de ambos equipos

Por los anteriores resultados, y el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que el duelo termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los seis duelos más recientes de River Plate, donde se incluye la vuelta de los octavos ante Libertad.

Además, en el caso del Palmeiras, se debe indicar que anotaron ambos equipos en sus últimos dos partidos.

Apuesta 1: River Plate vs Palmeiras: Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Se espera un compromiso parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cinco compromisos de River Plate, así como en los duelos de los millonarios en octavos de final.

Asimismo, esto se dio en dos de las anteriores cuatro presentaciones del Verdão y en el partido de vuelta de los brasileños ante Universitario en la ronda anterior.

Apuesta 2:River Plate vs Palmeiras: Resultado Primera mitad – Empate – 1.87 vía Stake

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro duelos de River Plate, mientras que en los dos partidos de octavos de final se cobraron ocho tiros de esquina.

De igual forma, en dos de las anteriores cuatro presentaciones del Palmeiras se cobraron más de 9.5 tiros de esquina.

Apuesta 3: River Plate vs Palmeiras: Más de 9.5 córners – 1.90 vía Stake

Cuotas: River Plate vs Palmeiras

Resultado Cuotas River Plate 2.55 Empate 2.80 Palmeiras 3.20

River Plate vs Palmeiras: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 8 oportunidades. El balance es de 2 victorias de River Plate, 3 empates y 2 derrotas. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: