Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Roma vs Napoli, correspondiente a la jornada 13 que se jugará este domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

No anotan ambos equipos - 1.65 vía Stake

- 1.65 vía Stake Resultado primera parte - Empate - 1.95 vía Stake

- Empate - 1.95 vía Stake Más de 8.5 córners - 1.62 vía Stake

Análisis de apuestas Roma vs Napoli

Roma se verá las caras con Napoli en un encuentro clave por el liderato de la Serie A de Italia. El equipo de la capital se ubica en la cima de la clasificación con 27 puntos, mientras que los visitantes aparecen en la tercera casilla con 25 unidades, así que se trata de un duelo directo.

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini tienen cuatro partidos sin perder entre la Serie A y Europa League. Los también líderes vienen de vencer al Cremonese (1-3) en la pasada jornada y entre semana superaron al Midtjylland (2-1) en el torneo continental.

Por su parte, los de Antonio Conte derrotaron al Atalanta (3-1) el pasado fin de semana y al Qarabag (2-0) en la Champions League. Es importante señalar que Napoli perdió cinco de sus anteriores seis presentaciones fuera de casa, mientras que Roma tiene dos victorias consecutivas como local.

Ante el momento que viven ambos equipos, se espera un partido muy luchado y cerrado. Por jugar en casa, Roma aparece como favorito, pero las cuotas están muy parejas.

No anotan ambos equipos

Por los resultados más recientes, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro duelos de la Loba. Además, eso se dio en cinco de las últimas seis presentaciones del Napoli.

De igual forma, dos de los pasados cuatro encuentro entre ambos culminaron con valla invicta.

Apuesta 1: Roma vs Napoli: No anotan ambos equipos - 1.65 vía Stake

Empate en el primer tiempo

La primera parte culminó empatada en tres de los últimos cuatro compromisos entre ambos equipos en la Serie A, por lo que esta historia se podría repetir ante el buen momento que atraviesa tanto la Roma como Napoli.

También esto se dio en cuatro de los anteriores seis encuentros de los visitantes, así como en uno de los dos duelos más recientes de la Roma en el Olímpico.

Apuesta 2: Roma vs Napoli: Resultado primera parte - Empate - 1.95 vía Stake

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos entre la Roma y Napoli en serie A.

También se superó esa cantidad de córners en el duelo más reciente de la loba y en dos de las anteriores tres presentaciones de los dirigidos por Antonio Conte.

Apuesta 3: Roma vs Napoli: Más de 8.5 córners - 1.62 vía Te Apuesto

Roma vs Napoli: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 168 ocasiones. El balance es de 59 victorias de la Roma, 57 empates y 52 triunfos del Napoli. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: