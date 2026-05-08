Sport Boys y Universitario se verán las caras en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas quieren mantenerse entre los primeros puestos, mientras que el cuadro local llega con la necesidad de sumar puntos.

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Puntos claves para el partido Sport Boys vs Universitario





Sport Boys perdió tres de sus últimos cinco encuentros.

Los rosados tienen dos duelos al hilo sin ganar en casa.

Se marcaron más de 2.5 goles en las cinco derrotas más recientes de los locales.

La U viene de perder con Coquimbo (2-1) en la Copa Libertadores.

Anotaron ambos equipos en los anteriores seis duelos de Universitario.

Análisis y estado de forma: Sport Boys vs Universitario





Universitario visita a Sport Boys en partido de la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas intentarán mostrar su mejor versión frente a un equipo que necesita sumar para alejarse del fondo de la tabla.

Los locales vienen de perder con FC Cajamarca (3-2). Mientras que en el anterior compromiso en casa los rosados igualaron con Juan Pablo II (1-1). Se encuentran en la decimoquinta posición con 12 unidades.

Por su parte, Universitario atraviesa un semestre muy irregular. Los tricampeones superaron a Juan Pablo II (1-4) el pasado fin de semana, pero no pudieron con Coquimbo (2-1) en la Copa Libertadores. Se ubican en la cuarta casilla con 24 unidades.

Cabe mencionar que Universitario tiene siete triunfos consecutivos en enfrentamientos oficiales ante Sport Boys. Todo apunta a que esta historia se repita, por lo que el cuadro crema es favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Goles de ambos equipos





Por los antecedentes más recientes de ambos equipos no extrañaría que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones de Sport Boys en el Torneo Apertura.

De igual forma, esto se dio en los anteriores seis compromisos de Universitario entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Apuesta de valor: Triunfo visitante y más de 2.5 goles









Ante las diferencias entre ambos equipos, así como los anteriores resultados es probable que Universitario consiga el triunfo y se anoten más de 2.5 goles en el duelo. Esto se dio en las tres victorias más recientes de los cremas.

Además, se superó esa cantidad de goles en seis de los últimos ocho duelos de Sport Boys.

Alineaciones probables Sport Boys vs Universitario



