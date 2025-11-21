Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Sport Huancayo vs Cusco FC, correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este domingo 23 de noviembre en el IPD Huancayo.

Pronósticos: Sport Huancayo vs Cusco FC





Ambos equipos marcan - 1.64 vía Te Apuesto

- 1.64 vía Te Apuesto Más de 2.5 goles - 1.79 vía Te Apuesto

- 1.79 vía Te Apuesto Cusco FC anota el primer gol - 2.08 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Sport Huancayo vs Cusco FC

Sport Huancayo reciba la visita del Cusco FC, en un partido correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales no tienen nada en juego, mientras que el equipo dorado necesita sumar para terminar en la segunda posición de la tabla acumulada y disputar la fase 2 del playoff.

En el torneo, Sport Huancayo viene de vencer a UTC (0-3) en su última presentación. Mientras que en el anterior encuentro en casa, los dirigidos por Richard Pellejero cayeron frente a Alianza Lima (1-2). Se encuentran en la decimosegunda casilla del Clausura con 18 puntos y en la octava casilla de la acumulada con 48 unidades.

Por su lado, Cusco FC llega con cinco compromisos sin perder. Los dirigidos por Miguel Rondelli superaron a Sport Boys (3-0) y empataron con Alianza Huánuco (2-2) en su anterior presentación fuera de casa. Los dorados se ubican en la segunda casilla del Clausura con 33 puntos y en la misma posición de la acumulada con 67 unidades.

Cabe mencionar que Sport Huancayo es el equipo favorito por jugar en casa, pero Cusco es el cuadro necesitado, por lo que debería salir con todo al ataque. Además, se espera un partido abierto y con varios goles.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los anteriores siete encuentros de Sport Huancayo, así como en sus últimas siete presentaciones en casa.

Además, en cuatro de los anteriores seis partidos del Cusco FC, ambos equipos anotaron.

Apuesta 1: Sport Huancayo vs Cusco FC: Ambos equipos marcan - 1.64 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

No extrañaría que se marquen más de 2.5 goles por las actuaciones de ambos equipos en el Torneo Clausura. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos siete compromisos del Sport Huancayo.

De igual manera, en tres de los anteriores cuatro encuentros del Cusco también se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 2: Sport Huancayo vs Cusco FC: Más de 2.5 goles - 1.79 vía Te Apuesto

Cusco anota el primer gol

Sport Huancayo recibió el primer gol en los últimos tres duelos en casa, por lo que esa historia podría repetirse. Además, Cusco FC abrió el marcador en los dos duelos más recientes en condición de visitante.

Apuesta 3: Sport Huancayo vs Cusco FC: Cusco FC anota el primer gol - 2.08 vía Te Apuesto

Cuotas Sport Huancayo vs Cusco FC





Resultado Cuotas Sport Huancayo 2.25 Empate 3.30 Cusco FC 2.91

Sport Huancayo vs Cusco FC: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 31 oportunidades. El balance es de 12 victorias de Sport Huancayo, 9 empates y 10 triunfos del Cusco FC. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: