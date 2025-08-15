Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Sport Huancayo vs Universitario, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 17 de agosto en el IPD Huancayo.

Pronósticos: Sport Huancayo vs Universitario





Ambos equipos marcan – 1.96 vía Te Apuesto

– 1.96 vía Te Apuesto Más de 2.5 goles – 2.24 vía Te Apuesto

– 2.24 vía Te Apuesto Más de 8.5 córners – 1.75 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas: Sport Huancayo vs Universitario

Sport Huancayo se verá las caras con Universitario en uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas quieren seguir en la cima, mientras que el cuadro local aspira escalar posiciones en la clasificación.

Los locales, dirigidos por el uruguayo Richard Pellejero, vienen de perder con AD Tarma en la jornada pasada. Además, en este torneo cayeron por goleada frente al otro líder Sporting Cristal (5-0), pero ganaron sus dos compromisos en casa. Se ubican en la sexta posición con 7 puntos.

Por su parte, Universitario ganó sus últimos tres duelos en el Clausura. Los dirigidos por Jorge Fossati vienen de vencer a Sport Boys (1-0), pero sufrieron una dura derrota frente al Palmeiras (0-4) en la ida de los octavos de la Copa Libertadores.

Un aspecto a considerar es que, en el Apertura, Universitario ganó el duelo entre ambos en el Monumental (3-1), pero el último enfrentamiento en este escenario culminó empatado (1-1). Para esta oportunidad se espera otro partido parejo y con varios goles.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Esto se dio en los dos duelos de Sport Huancayo como local en el Clausura, así como en los últimos dos enfrentamientos con Universitario.

Ese pronóstico también se cumplió en los primeros tres encuentros de la U en el campeonato.

Apuesta 1: Sport Huancayo vs Universitario: Ambos equipos marcan – 1.96 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, y las características del compromiso, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Pellejero.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en dos de los anteriores cuatro partidos de Universitario, así como en el enfrentamiento entre ambos en el pasado semestre.

Apuesta 2:Sport Huancayo vs Universitario: Sporting Cristal anota más de 1.5 goles – 1.99 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores cuatro presentaciones de Sport Huancayo en el torneo.

Además, se superó esa cantidad de córners en los últimos cuatro partidos de Universitario en la Liga 1.

Apuesta 3: Sport Huancayo vs Universitario: Más de 8.5 córners – 1.75 vía Te Apuesto

Cuotas: Sport Huancayo vs Universitario

Resultado Cuotas Sport Huancayo 2.36 Empate 3.08 Universitario 3.33

Sport Huancayo vs Universitario: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 41 oportunidades. El balance es de 15 victorias de Sport Huancayo, 8 empates y 18 triunfos de Universitario. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: