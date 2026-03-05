Sporting Cristal se enfrenta a Alianza Atlético en un partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 7 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo. En los mercados de apuestas los celestes son ampliamente favoritos.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Alianza Atlético





Sporting Cristal no recibe gol – 2.05 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles - 1.68 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal tiene en casa una derrota (1-2 vs Melgar) y un empate (2-2 vs Universitario).

Los celestes no recibieron goles en sus dos triunfos de la temporada.

Sporting Cristal no recibió goles en el anterior duelo en casa ante 2 de Mayo por la Libertadores.

En todas las presentaciones de Alianza Atlético en la campaña se marcaron menos de 2.5 goles.

Los visitantes no anotaron en tres de sus cinco partidos en el Torneo Apertura.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal se medirá al Alianza Atlético en un compromiso correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Ambos equipos necesitan ganar para acercarse a la zona alta de la clasificación.

Es importante señalar que los dos equipos solo tienen una victoria en el Torneo Apertura. Los locales se ubican en la decimoprimera casilla con 5 puntos y Alianza Atlético se encuentra en la décima posición con 6 unidades.

Los celestes viven un comienzo de temporada muy irregular porque tienen la mirada puesta en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Paulo Autori cayeron el pasado fin de semana con Sport Huancayo (2-1), mientras que entre semana superaron al Carabobo (0-1) en la ida de la serie decisiva del torneo continental.

Por su lado, Alianza Atlético cortó una racha de tres empates consecutivos en Liga 1 tras superar al Deportivo Garcilaso (2-0) entre semana en la Copa Sudamericana. En la fecha anterior igualaron sin goles con AD Tarma.

Cabe mencionar que Alianza Atlético ganó dos de los últimos tres enfrentamientos, pero Sporting Cristal se quedó con el triunfo en los anteriores tres duelos en casa.

Nuestra apuesta segura: Locales con valla invicta

Ante los resultados de Sporting Cristal, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que los celestes terminen con valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones de los dirigidos por Paulo Autori, aunque ambas fueron en Libertadores.

De igual forma, los celestes no recibieron goles en su única victoria del torneo y en dos de los anteriores tres partidos con este rival en casa. Por su parte, Alianza Atlético solo anotó en dos de sus cinco presentaciones en la Liga 1.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Alianza Atlético: Sporting Cristal no recibe gol - 2.05 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

Por los enfrentamientos más recientes entre ambos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Esto se dio en los últimos tres compromisos entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, así como en dos de las anteriores tres presentaciones de los celestes.

Asimismo, se marcaron menos de 2.5 goles en los dos compromisos de Alianza Atlético fuera de casa.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Alianza Atlético: Menos de 2.5 goles - 1.68 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs Alianza Atlético





Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.70 Empate 3.52 Alianza Atlético 5.35

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal: Enriquez; González, Posito, Lutiger, Lora; Cazonatti, Wisdom, Gonzáles, Benavente, Iberico y Otoya.

Alianza Atlético: Hermoza; Quiñones, Lujan, Villegas, Alburqueque; Fernández, Barreda, Pérez, Lupu, Larios y Valladolid.